Jóvenes y el mercado laboral: el 30% no estudia ni trabaja

La iniciativa liderada por la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, junto a la Organización Internacional para la Educación Permanente (OIEP), está destinada a articular esfuerzos entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos y desigualdades de los Jóvenes por el acceso a la educación, al empleo y el autoempleo brindando herramientas estratégicas en áreas como IA, el desarrollo digital y habilidades blandas, en un contexto donde el 30% de los jóvenes no estudia ni trabaja.

La necesidad de fortalecer el capital humano a través de la formación es urgente, considerando que aproximadamente 1.800.000 jóvenes, niños y niñas se desvincularon de la escuela, lo que condiciona severamente su certificación educativa y sus condiciones estructurales y de desarrollo. Además, estudios recientes realizados por CIPPEC y UNICEF han revelado que la principal preocupación de las juventudes respecto a los debates públicos es la calidad educativa, priorizada por el 31,65% de los encuestados. En segundo lugar, se encuentra el cuidado de la salud mental (26,10%) y, en tercer lugar, la pobreza y la desigualdad (18,63%).

Este panorama, sumado a la pérdida de trabajos informales que afectó mayormente a las mujeres (siendo el 80% de la caída del empleo no registrado desde 2020), destaca la relevancia en profundizar alternativas de capacitación que permitan la inserción e inclusión de este segmento a nivel social.

El programa se concibe como un marco de cooperación flexible, al que diversas instituciones pueden adherir para impulsar acciones formativas, de orientación y vinculación, adaptadas a las necesidades de cada territorio. Los participantes irán adquiriendo nuevas perspectivas, conceptos y herramientas, delineando un perfil de competencias y habilidades de acuerdo al enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos a nivel mundial por la ONU y el Foro Económico Mundial (WEF)

Oportunidades Concretas para la Inclusión educativa, Laboral y autoempleo

El programa tiene como objetivo brindar “Habilidades y Competencias” concretas para su continuidad de estudios técnicos o superiores, su inserción laboral, y la generación de proyectos propios. Está dirigido a jóvenes de entre 17 y 30 años.

Esta formación es 100% on-line, y permite encuentros sincrónicos con un Profesor Experto, en el marco de un diseño instruccional que garantiza el aprendizaje de este segmento de Jóvenes definido en dos tramos de formación, uno asociado a desarrollar el potencial de cada alumno y, el otro, vinculado a la capacitación en las habilidades y competencias que demanda hoy el mercado laboral.

La formación es gratuita con certificación nacional e internacional otorgada por la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral y la OIEP.

Compromiso con la Inclusión y Expansión Federal

Daniel Martini, Presidente de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, destacó que el programa refleja el compromiso de la entidad con una «educación moderna, inclusiva y conectada con las necesidades reales del mundo laboral”. Con esta iniciativa, la Cámara reafirma su compromiso con la inclusión, la empleabilidad y el futuro de los jóvenes.

Guillermo Suárez, Presidente de la OIEP, manifestó “la importancia y el compromiso por lograr la adhesión y articulación de las autoridades locales en cada distrito del País para que el Programa llegue a los Jóvenes con las mayores necesidades de formación transformando realidades individuales y colectivas”.