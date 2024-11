Jorge Lanata tuvo fiebre y tuvieron que suspender su traslado

El traslado de Jorge Lanata desde el Hospital Italiano al Centro de Rehabilitación Santa Catalina, previsto para el mediodía, fue suspendido debido a una complicación registrada en la madrugada.

Según informó su esposa, Elba Marcovecchio, el periodista experimentó un episodio de fiebre que obligó a los médicos a revaluar su situación clínica y postergar el plan de rehabilitación.

Elba recibió un llamado del personal médico a las 4 de la mañana para informarle del cuadro febril. Como es habitual, Marcovecchio visitó a Lanata por la mañana y conversó brevemente con la prensa, señalando que la fiebre representa un desafío en el tratamiento del periodista, quien lleva cinco meses y medio de internación.

Postergación de la rehabilitación en Santa Catalina

El Centro de Rehabilitación Santa Catalina había sido seleccionado como el lugar donde Lanata podría continuar con su recuperación. No obstante, esta no es la primera vez que el traslado debe suspenderse. En oportunidades anteriores, el periodista también tuvo que regresar al Hospital Italiano debido a la inestabilidad de su estado de salud, lo que dificulta el inicio efectivo de la rehabilitación.

Marcovecchio declaró que «levantó fiebre así que vamos a ver que pasó, tengo que hablar con la médica. Es terapia, es un día a día y estas cosas pasan. Todavía no sé el motivo de la fiebre, a las 4 de la mañana me avisaron, duermo con el teléfono al lado, a la noche generalmente es cuando aparecen los fantasmas». Además, mencionó que aún no se ha determinado la causa específica de la fiebre, un síntoma que surgió durante la madrugada y que complica el panorama clínico del periodista.

La rutina hospitalaria de Lanata

Jorge Lanata permanece internado en el Hospital Italiano desde hace más de cinco meses, un período marcado por altibajos en su salud. Durante este tiempo, su entorno destacó la dedicación de los profesionales médicos en su tratamiento, mientras su esposa, quien combina su actividad profesional con el acompañamiento constante, se mantiene al tanto de cada evolución en su estado de salud.

Antes de ingresar al sanatorio, Marcovecchio expresó que está «bien, trabajando», pero que debía enfocarse en conversar con los doctores para evaluar los próximos pasos.

Un desafío continuo

La situación médica de Jorge Lanata continúa siendo compleja, con momentos de estabilidad que se ven interrumpidos por episodios como el de esta madrugada. Aunque se mantiene el objetivo de iniciar la rehabilitación en el Centro Santa Catalina, la prioridad sigue siendo estabilizar su cuadro clínico.

El seguimiento diario y las constantes evaluaciones médicas serán determinantes para definir cuándo será posible reprogramar su traslado. Mientras tanto, la expectativa se centra en su evolución, con el respaldo de su familia y del equipo médico que lo asiste.