Kicillof contra Milei: “Mientras se ocupa de la macroeconomía, las familias no llegan a fin de mes”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró este miércoles que mientras el gobierno del presidente Javier Milei se “ocupa de la macroeconomía, las familias no llegan a fin de mes” y destacó que con la boleta de Fuerza Patria van a “defender el salario, el trabajo y la producción”.

“Mientras el Presidente dice que solo tiene que ocuparse de la macroeconomía, aquí vemos lo mismo que está pasando en todo el país: cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”, sostuvo Kicillof durante una recorrida por la Casa de la Provincia de Zárate.

En esa línea, el gobernador sostuvo que esa localidad está “sufriendo despidos y hay muchos trabajadores atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas económicas de un Gobierno nacional que ajusta y paraliza todas las obras”.

“Se viene una elección y construimos un instrumento para que sea el pueblo el que le diga basta y le ponga un freno a Milei: con la boleta de Fuerza Patria las y los bonaerenses vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”, enfatizó el gobernador bonaerense.

Durante la recorrida por Zárate estuvo acompañado por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; y el concejal Leandro Matilla.

Más tarde, el mandatario provincial continúo su actividad en Capitán Sarmiento, donde encabezó el acto de entrega de nuevos móviles policiales para prevenir el delito en ese municipio.

Con información de la agencia Noticias Argentinas