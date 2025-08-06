La CGT, las dos CTA y movimientos sociales marcharan contra el Gobierno

La CGT y Movimientos Sociales marcharon en el día de San Cayetano

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales encabezarán este jueves una movilización a Plaza de Mayo con críticas a las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa del empleo en el marco de la conmemoración del Día de San Cayetano, santo patrono de la paz, el pan y el trabajo.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la marcha tendrá además la adhesión de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, mientras que la organización kirchnerista La Cámpora analizaba sumarse.

La peregrinación partirá desde el santuario del barrio porteño de Liniers a las 8 de la mañana, mientras que habrá concentraciones desde las 13 en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”, sostuvo la convocatoria de la UTEP, el sindicato de trabajadores informales que responde a los movimientos sociales, cuyos referentes fueron funcionarios en la anterior gestión de Alberto Fernández, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita.

La UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) actualmente es liderada por Alejandro Gramajo, de estrecho vínculo con Juan Grabois y la Iglesia Católica.

“Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado”, se agregó en la convocatoria de la UTEP.

La CGT resolvió sumarse a la movilización, como lo hizo en años anteriores, y se daba por descontado una participación más activa de los sindicatos de la central que tienen conducciones más opositoras al gobierno de Milei.

La central de la calle Azopardo está atravesada por su interna entre “moderados” y “duros” y su conducción más dialoguista fue blanco de críticas de los sectores cegetistas más cercanos al kirchnerismo y de las dos CTA, en recientes marchas que estos últimos grupos compartieron bajo el paraguas del frente multisectorial de “Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”.

Entre los gremios de la CGT que llamaron a marchar está el de peones rurales de la UATRE, que confirmó su presencia en “la manifestación en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero: trabajo, producción y justicia social”, sostuvo en un comunicado.

Por su parte, el titular del sindicato de estatales ATE, perteneciente a la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, sostuvo: “Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente hacia una tragedia. Esta movilización del 7 de agosto tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro general”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas