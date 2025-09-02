Kicillof recorrió Vicente López: se reunió con trabajadores y empresarios pymes

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó este martes una de las plantas de Ecofactory en Vicente López.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó este martes una de las plantas de Ecofactory en Vicente López, donde mantuvo un encuentro con trabajadores, representantes sindicales del sector textil y empresarios pymes. Lo acompañaron los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), Walter Correa (Trabajo) y el concejal Lucas Boyanovsky.

De la actividad también participaron la dirigente Fernanda Miño, la diputada provincial Sofía Vannelli, la directora provincial Marcela Cortiellas, el concejal Roberto Pace, el secretario general de SETIA Vicente López, Fernando Ruarte, y la dirigente Soledad Nocito.

“En Buenos Aires impulsamos un modelo distinto al del Gobierno nacional: contamos con recursos naturales, pero para crecer e incluir es indispensable la industria y el empleo”, sostuvo Kicillof, y agregó: “Por eso apostamos a un Estado activo, que invierta para fortalecer la competitividad de las empresas locales y preparar a sus trabajadores para los desafíos que vienen”.

Ecofactory, con dos plantas en Munro y 180 empleados, produce más de 15 millones de bolsas reutilizables al mes —cada una con más de 200 usos posibles— que reemplazan a las descartables y reducen la contaminación. Sus productos abastecen a las principales cadenas de supermercados del país y llegan a más de 13 mercados de América Latina y Europa.

Acompañamiento

En ese marco, Boyanovsky destacó: “Acompañamos al Gobernador porque está al frente de la defensa de la industria y de las pymes frente a las políticas nacionales. Vamos a seguir organizándonos para proteger a los trabajadores en toda la provincia”.

Presencias

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; las subsecretarias de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg; la directora provincial de Sensibilización y Promoción de Derechos, Alesia Abaigar; el secretario general de la CTA Autónoma Regional Vicente López, Fabián Alessandrini; el gerente general de EcoFactory, Martin Jersonsky; y el dirigente Hernán Lania.

