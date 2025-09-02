Desesperación por el dólar: Fin del «comprá campeón» y el Tesoro sale a intervenir

El Gobierno nacional abandonó su política de no intervención y participará activamente en el mercado cambiario para frenar la escalada del dólar

En un giro inesperado de su política económica, el gobierno nacional decidió intervenir en el mercado de cambios para contener la suba del dólar. La medida marca el abandono del discurso oficial que promovía la libre flotación de la divisa y representa un duro revés para el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo quien en julio había desafiado al mercado con la frase: «comprá campeón, no te la pierdas», en referencia a la dolarización de carteras.

La intervención oficial

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció a través de redes sociales: «El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento». La comunicación se produjo durante las primeras operaciones del día, cuando operadores comenzaron a detectar una inusual oferta de dólares.

La intervención tuvo un efecto inmediato: el dólar cedió $10 respecto al cierre anterior, con una cotización en el Banco Nación de $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. El dólar mayorista retrocedió a $1.353-$1.362, mientras los minoristas en bancos operaban alrededor de $1.360-$1.390.

El fin de una era

La decisión representa un golpe al relato oficial que se jactaba de que el «dólar flotaba» sin intervención y que el precio respondía únicamente a la negociación entre privados. Resulta particularmente significativa luego de la desafiantes palabras de Caputo a principios de julio: «Si te parece barato, comprá, campeón. No te la pierdas».

En ese momento, el dólar cotizaba a $1.235, por lo que quienes siguieron el consejo del ministro obtuvieron una ganancia de $135 por dólar comprado. El cambio de postura oficial evidencia la preocupación del gobierno ante la presión alcista sobre la divisa.

Los recursos utilizados

Según analistas, la intervención se realizaría con dólares que el Tesoro Nacional mantiene depositados en el Banco Central, provenientes del superávit comercial. Estos fondos estaban originalmente destinados a enfrentar un vencimiento de deuda por casi US$ 5.000 millones en enero próximo.

Fuentes del mercado estiman que el Tesoro cuenta con aproximadamente US$ 1.700 millones en su cuenta en dólares en el BCRA. Según TN, el Ministerio de Economía aclaró que no habrá información diaria sobre los movimientos del Tesoro y que la medida cuenta con el aval del FMI.

El contexto de la intervención incluye la proximidad de las elecciones bonaerenses y el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, factores que han incrementado la volatilidad y la demanda de dólares. La medida busca calmar el mercado en un momento particularmente sensible para la economía argentina.