Rial volvió a disparar contra Bullrich: “Los Falcon son un fetiche de este gobierno”

Jorge Rial contra Patricia Bullrich: “Los Falcón son un fetiche de este gobierno”.

El conductor Jorge Rial sostuvo que “los Falcon son un fetiche de este gobierno”, en el marco de la presentación del ministerio de Seguridad en donde se solicitó un allanamiento en su domicilio por la difusión de los audios de Karina Milei.

Mientras que Rial se muestra accesible a los allanamientos en su domicilio y el canal de streaming, la misma ministra Patricia Bullrich negó el hecho el lunes durante la lectura de la presentación en un noticiero, cuando el texto explicita la palabra “allanamientos”.

Por tanto, Rial sostuvo: “Hacemos periodismo, denunciamos y molestó al poder del gobierno”, al tiempo que se refirió a quienes lo apoyaron: “Sirve para saber a dónde está parado cada uno ante un hecho tan grave como el de intentar cercenar la libertad de prensa, expresión e ir en contra de la constitución”.

“Me importa que del otro lado, tenemos al aparato del Estado que pelea en contra nuestra, es una locura. Estamos ante un gobierno que lamentablemente, tiene cierto giro totalitario que nos tendría que asustar a todos, a cualquiera, porque ahora soy yo y mañana puede ser cualquiera de ustedes”, añadió.

Asimismo, ratificó la presencia de un vehículo que retrotrae a la imagen de los secuestros durante la última dictadura militar, en la puerta de su domicilio: “Un Falcon, con todo lo que representa, y que es uno de los fetiches de este gobierno. La vicepresidenta -Victoria Villarruel- es fanática, no sólo de los Falcon, sino de quienes van arriba. Fue la misma noche en la que armaban todo el operativo para callarnos”.

“Si quieren venir a buscar el teléfono, que lo hagan. La diferencia entre ellos y nosotros es que no tenemos ningún problema con la justicia y no huimos, escondemos pruebas o tiramos teléfonos”, insistió el periodista.

“Están más sucios que una papa, la corrupción les acaba de saltar como pus. Avanzan sobre las libertades. Arrancaron por pegarles a los jubilados y discapacitados, cuando vieron que no respondían, van por la prensa y me parece que es hora de que nos despertemos”, concluyó el conductor.

Con información de la agencia Noticias Argentinas