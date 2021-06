Kreplak anunció que en el AMBA “empezamos a ver un leve descenso de los casos”

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, declaró este viernes que en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires comenzó a registrarse un “leve descenso de los casos” de coronavirus, y lo vinculó a las medidas restrictivas aplicadas 10 días atrás, que se repetirán este fin de semana.

“En el AMBA empezamos a ver un leve descenso de los casos, y esperamos que se sostenga y que esta semana con más movilidad no repercuta en el asenso de los casos”, señaló este mismo viernes el funcionario en declaraciones a radio Continental.

En ese marco, explicó que al realizar un “cierre fuerte que se aplicó la otra semana”, se cortó “la velocidad de ascenso enorme” que se venía registrando.

“Ahora estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires y en los cordones del AMBA un leve descenso de los casos, esperamos que sea sostenido y se debe principalmente a las medidas de cierre que se tomaron 10 días antes”, agregó.

Kreplak dijo que en el interior de la provincia continúan muy altos los casos, y que puede suceder por que hay “cierto delete” con otras regiones, pero subrayó que “en el AMBA empezamos a ver un leve descenso de los casos, y esperamos que se sostenga”.

El viceministro también comentó que se está lanzando desde la provincia, un programa para ir casa por casa “junto a intendentes y organizaciones sociales”, para convocar a las personas a adherirse a la campaña de vacunación.

“El operativo Detectar es casa a casa, donde vemos todos los días decenas de miles de personas, lo que estamos haciendo ahora es ir a buscar a la gente a la casa para inscribirla (en la campaña de vacunación) y lograr identificar a esos que se inscribieron pero no tienen la forma adecuada de ver si le llegó la notificación”, explicó.

En esa línea, dijo que en muchos distritos, “hay intendentes que contrataron remises para ir a llevar a las personas al vacunatorio”.

“Estamos llegando a más del 90% de la población objetivo que está inscripta, eso es un récord enorme, muy pocos países del mundo tienen tal nivel de adhesión a la campaña de vacunación”, indicó aunque expresó que “siguen siendo las personas mayores” las que más riesgo de muerte tienen, y por eso hay que ir a buscarlas por si no se pudieron inscribir.

Al ser consultado sobre la diferencia que hay entre las vacunas distribuidas y aplicadas en Buenos Aires dijo que “tiene que ver con la dimensión de la provincia”.

“Es un territorio muy vasto, esta semana entregamos un millón de turnos, hubo un ausentismo del 15%, volvimos a reasignar tunos para las vacunas. Es la provincia más grande del país, con muchos poblados, hace que lleve cierto tiempo. Estamos vacunando a más de 100.000 personas por día”, completó.

También se refirió a las personas que se anotaron para vacunarse adjudicándose una enfermedad preexistente que no tenían y dijo que hubo muchas confusiones.

“Hay gente que me pregunta pensando que tiene una comorbilidad y no lo es, pienso que quizás se anota porque pensó que era, nosotros marcamos que no es que cualquiera logró llegar. Hay muchas confusiones y muchos con el anhelo por vacunarse puede confundirse”. precisó.

Por último, aclaró que “quienes cumplieron los tres meses con una primera dosis” estarán siendo citados para la segunda, pero advirtió que “los tres meses, es una pauta arbitraria en términos del sistema inmune”.

“La primera dosis es la más importante y es la que hace la enorme diferencia en cuanto a internaciones o cuadros graves”, remarcó.