Milei arrancó la campaña en la PBA con un mensaje al kirchnerismo

En La Matanza, bastión tradicional del peronismo, Javier Milei dio inicio a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con una imagen cargada de simbolismo. Con su equipo y candidatos, mostró una bandera con la consigna “Kirchnerismo nunca más”, generando respuestas cruzadas.

El presidente Javier Milei eligió el conurbano bonaerense para lanzar la campaña electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El acto, realizado en Villa Celina, La Matanza, estuvo marcado por una fuerte carga simbólica. Rodeado de sus principales candidatos, el mandatario se mostró con una bandera que decía “Kirchnerismo nunca más”, en alusión directa a la histórica frase del informe de la CONADEP.

En la imagen se lo ve acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado nacional José Luis Espert; los dirigentes bonaerenses Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; y los ocho cabezas de lista de cada sección electoral provincial.

La foto y el lugar: señales políticas

El lugar elegido no fue casual. La Matanza, enclave histórico del peronismo en la Tercera sección electoral, representa uno de los principales bastiones del kirchnerismo. Allí, la actual vicegobernadora Verónica Magario encabeza la lista de Fuerza Patria tras el retiro de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien quedó fuera de carrera luego de su condena en la causa Vialidad.

Originalmente, el lanzamiento iba a realizarse en Tres de Febrero, pero a último momento Karina Milei y Sebastián Pareja decidieron trasladarlo a Villa Celina para enviar una señal más confrontativa.

Un mensaje que reavivó tensiones

La utilización de la frase “Nunca Más”, eje central del informe de la CONADEP y símbolo del rechazo al terrorismo de Estado, generó críticas por parte de organismos de derechos humanos.

El armado de la campaña bonaerense fue definido en el Congreso partidario de Gonnet, y se apoya en una encuesta interna con más de 22 mil casos, realizada por Sebastián Pareja. El estudio identificó dos ejes principales de preocupación ciudadana: economía y seguridad. Esos temas estructuran el discurso libertario de cara a septiembre, cuando se renovará parte de la Legislatura provincial.

Candidatos, estrategia y discurso

Entre los referentes presentados se destacan Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni. En particular, la postulación de Bondarenko en la Tercera sección responde a una apuesta por fortalecer el mensaje de “orden” y mano dura, tras su aparición mediática vinculada a un escándalo policial en Florencio Varela.

“El kirchnerismo está jugando sucio, como siempre”, expresó Milei. “Vamos a seguir avanzando, con todas las herramientas legales, para terminar con este modelo que empobreció al país durante décadas”, agregó.