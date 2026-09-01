La crisis fulmina a Musimundo: se retira del NEA y echó a todos los empleados

Musimundo dispuso el cierre sorpresivo de sucursales en todo el NEA. Este lunes los empleados comenzaron a recibir las notificaciones de despido.

A los despedidos se les informó que cobrarán las indemnizaciones «en la medida en que la disponibilidad de flujos y la capacidad financiera lo vayan permitiendo». El Ministerio de Trabajo provincial convocó a una audiencia de conciliación.

Carsa S.A. —firma licenciataria de la marca Musimundo— envió cartas documento a distintos empleados de las sucursales de Posadas. En los telegramas, con fecha del 28 de agosto, la empresa comunica que “ha decidido prescindir de sus servicios a partir del día 31/08/2026”.

El texto agrega que la liquidación final y las indemnizaciones “se encuentran en proceso de liquidación” y que se irán acreditando “en la medida en que la disponibilidad de flujos y la capacidad financiera de la empresa lo vayan permitiendo”, una fórmula que los trabajadores y el gremio interpretan como una falta de garantías concretas sobre el pago. Incluso se rumorea un posible pago en cuotas. Las notificaciones están firmadas por Dolores Troncho, en su carácter de gerente de Recursos Humanos de la compañía.

Cierres

En paralelo, empleados de la sucursal de calle Bolívar de Posadas radicaron una exposición en la Comisaría Seccional Primera. Según consta en el acta, dos empleados, con 18 y 21 años de antigüedad, se presentaron este lunes 31 de agosto, a las 7:50, en su lugar de trabajo, y constataron que el local permanecía con las puertas cerradas, sin la presencia de directivos ni encargados.

En su declaración, los trabajadores dejaron asentado que no fueron notificados ni avisados “por ningún medio escrito de forma legal, tampoco por ningún mensaje” de que el comercio iba a cerrar, y remarcaron que se enteraron por las redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones notificó este lunes al Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CECP) la Providencia N° 007/2026, dictada en el expediente “Centro de Empleados de Comercio de Posadas c/ Musimundo (Carsa S.A.) s/ Solicita Intervención”.

Audiencia

La resolución fija una audiencia de comparecencia obligatoria para el próximo 3 de septiembre, a las 11.00, en la sede central del Ministerio de Trabajo de Misiones. La providencia también ordena correr traslado de la presentación del gremio a la firma Musimundo (Carsa S.A.).

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Posadas confirmaron que la audiencia fue solicitada por el gremio junto con los propios trabajadores desvinculados, y remarcaron la incertidumbre sobre si la empresa se hará presente.

“Vendrán los empleados desvinculados sin causa de todas las sucursales”, señalaron desde el gremio a Misiones Online. Además calificaron de irregular todo el proceso: desde el envío de los telegramas hasta la falta de precisiones sobre el pago de las indemnizaciones.

El alcance del cierre

A nivel provincial, el cierre de Musimundo alcanzó a un total de 53 trabajadores en cinco locales: 13 en la sucursal de calle Bolívar, 10 en la de avenida Uruguay, 8 en Leandro N. Alem, 6 en Apóstoles y otros 6 en Jardín América.

La crisis, además, está vinculada a la situación financiera de Carsa, empresa radicada en Chaco, que en julio inició un concurso preventivo de acreedores, y se replicó con cierres en Corrientes, Chaco y Formosa durante el mismo fin de semana.

Con la audiencia fijada para jueves, el conflicto entra ahora en una instancia formal ante el Ministerio de Trabajo provincial, donde los trabajadores y el gremio buscarán definiciones concretas sobre el pago de indemnizaciones, haberes adeudados y la situación legal de los despidos, en medio de un escenario que, según remarcó el propio CECP, continúa marcado por la irregularidad en cada etapa del proceso.

Con información de agencia Infogremiales