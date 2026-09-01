Tini Stoessel rompió el silencio tras el escándalo por su patrimonio: “Tengo las cosas…»

En medio del escándalo por su patrimonio y el acceso a sus ganancias, la cantante Tini Stoessel habló por primera vez sobre su estado de ánimo y aseguró que ahora «tiene las cosas más claras«.

En diálogo con un medio internacional, la artista reflexionó sobre el paso de los años, su presente personal y profesional: “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando”, reveló a la revista Cosmopolitan sobre su nueva postura sobre el escenario

En ese sentido, se diferenció de sus primeros años en la industria musical: “Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo.

La terapia

La cantante atribuyó el ganar más seguridad en el escenario al lanzamiento de su último álbum, el cual calificó como el más sincero: «Me pude abrir desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”.

El mismo la llevó a conectar con ella misma desde otro lugar y a enfrentarse a problemas internos que prefería evitar desde su lugar seguro: sus canciones.

Tini Stoessel en su gira Futttura

Además, habló sobre cómo atraviesa los momentos difíciles y reconoció la importancia que le da a su salud mental: “Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho”.

Sin menciones a los padres

Aunque evitó hacer declaraciones sobre su padre, Alejandro Stoessel, y su madre, Mariana Muzlera, sí habló sobre su equipo de trabajo, el cual considera familia y que la acompañaron durante su etapa de crecimiento: “Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 años, 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo. Ya son como familia”.

Con información de agencia NA