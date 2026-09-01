Malvinas: Javier Milei hablará en cadena nacional

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este jueves 3/9 para referirse a la cuestión Malvinas. Se confirmó tras la reunión de Gabinete de este martes en Casa Rosada.

Según trascendió de la reunión de ministros celebrada este martes 1/9 a la mañana, se resolvió que el presidente Javier Milei hará una cadena nacional el próximo jueves para hablar sobre la cuestión Malvinas donde se espera que brinde detalles sobre los «avances diplomáticos» con el Reino Unido.

La novedad ocurre después de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunciara que «revisaría» su postura sobre la cuestión Malvinas, lo que Milei comentó como «algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, durante en la reunión de Gabinete.

Qué pasó en la reunión de gabinete

En esa reunión, el canciller Pablo Quirno presentó un informe tras los dichos de Trump sobre que revisará la posición de Washington.

Trump fue consultado en el Salón Oval sobre la postura estadounidense frente a las Islas Malvinas y respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

Islas Malvinas

Cabe recordar que los Estados Unidos nunca se pronunció sobre la cuestión de fondo acerca de los reclamos de soberanía sobre las Malvinas.