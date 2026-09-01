Un día Messi dijo: «¡Hasta acá!»

Seguramente el lunes 31/08/26 será una fecha recordada por todos. El Día que el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, dió a conocer una carta en dónde dejaba claro que dejaría la Selección Argentina…

La muerte del padre ‘caló hondo’ en el crack argentino, lo dijo en un posteo anterior «quería que nos retiremos juntos», es decir, que ya lo estaba pensando y este hecho seguramente aceleró su decisión…

Fue una postura que todos sabíamos que no faltaría mucho para que la tomara…39 años, en la Selección desde el 2006 (6 mundiales) muchos de esos años llevó una «mochila» pesadísima al no poder conseguir los logros que de él se esperaban y los dos últimos mundiales (Campeón y Subcampeón del Mundo), dos Copa América, 1 Finalísima, logró llegar a lo más alto, quedar en la Historia grande de Selecciones y en el corazón de todos los Argentinos…

Su perseverancia, su enjundia, su compromiso, su dedicación, su humildad.. quedarán como legado, como «muestra» de lo que se debe hacer si querés la Gloria verdadera…

Lionel Messi escribió páginas doradas del fútbol Mundial y le dió una alegría inmensa al fútbol Argentino consiguiendo la tercera «estrella» en Qatar 2022 (festejada como nunca en Argentina con 6 millones de personas en las calles) y por supuesto, luego de su anuncio, no faltó la información que se le hará una propuesta formal para que en la fecha FIFA (de Noviembre) pueda estar para despedirse de su público en Buenos Aires…

¿Se dará? Todavía no lo sabemos, pero nos enteraremos pronto…

En los últimos 200 años del fútbol Mundial, solo «3» jugadores ocuparon el trono de Mejores Jugadores del Mundo (reconocidos por todo el «Planeta Futbol» como indiscutidos) «1» de Brasil (Pelé) y «2» de Argentina (Diego Armando Maradona y Lionel Messi) una cosa notable, increíble! pero real…

A partir de esta fecha, ese trono de «Mejor Jugador del Mundo» quedará vacante hasta el próximo Mundial, la próxima década, ¿el Siglo que viene? No lo sabemos, pero lo que si será una realidad, es que en el 2030 a Lionel Messi no podremos verlo ya en la Selección Argentina…

Fue un día triste para el fútbol, él seguirá un par de años más en el Inter Miami y seguramente en el 2028 (cuando finaliza su contrato con el club norteamericano) es muy posible que deje definitivamente de jugar ya con 41 años…

¡Increíble! entrará en la Historia también (como si le faltara algo) en la lista de los jugadores más longevos que se retiran de la actividad profesional.

Me hubiera gustado entrevistarlo alguna vez, para hacerle una sola pregunta: Si nacieras de nuevo, ¿volverías a hacer lo mismo que hasta hoy o cambiarías algo?

Ojalá alguien le haga llegar éstas líneas y pueda responderlo…

¡Hasta la próxima!

La Carta de Messi:

«Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes».