La oposición rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad y LLA perdió 3 diputados

Con 172 votos a favor, la Cámara Baja rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad mientras tres legisladores oficialistas abandonaron el bloque libertario

La Cámara de Diputados asestó un nuevo golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar su veto a la ley de emergencia en discapacidad con una contundente mayoría de 172 votos a favor contra 73 en contra. La sesión también dejó una baja significativa para el oficialismo, con la deserción de tres legisladores de La Libertad Avanza que formaron un nuevo bloque llamado «Coherencia».

La victoria opositora

El rechazo al veto presidencial permitirá la implementación de la ley que actualiza pensiones no contributivas, fortalece a prestadores, sostiene instituciones educativas y terapéuticas, y amplía programas de inclusión. La medida se aprobó a pesar del último intento del gobierno por evitar la derrota mediante el anuncio de aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad.

El vocero presidencial Manuel Adorni había declarado horas antes: «Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual».

La fractura oficialista

Tres diputados oficialistas abandonaron el bloque de La Libertad Avanza durante la sesión: Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González. Se sumaron a Lourdes Arrieta, quien había dejado la bancada libertaria el año pasado, conformando el nuevo espacio «Coherencia».

Marcela Pagano.

Pagano justificó la decisión afirmando: «Nos vamos porque no toleramos la corrupción». La referencia aludía a audios atribuidos al director nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde mencionaría presuntos cobros de sobornos dentro del gobierno.

Carlos D’Alessandro, diputado por San Luis, expresó su descontento: «El Gobierno se está haciendo daño a sí mismo, no hay democracia… Estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. Políticamente, estoy alejado». El legislador también criticó la inclusión en listas electorales de personas vinculadas al gobernador Claudio Poggi.

Estrategia parlamentaria

La oposición, liderada por Unión por la Patria (UxP), implementó una estrategia de «sanguche» legislativo, intercalando proyectos propios con iniciativas de gobernadores para asegurar la presencia de diputados provinciales durante todas las votaciones. «Si vas primero con el tema de ellos después negocian y te levantan a los diputados. Vamos a intercalar así tienen que estar presentes porque si ellos no apoyan lo nuestro nosotros no vamos a acompañar lo de ellos», explicó un legislador opositor.

El temario incluía además el rechazo a vetos presidenciales sobre la moratoria previsional, el aumento del bono para jubilados y la asistencia para Bahía Blanca tras el temporal, así como proyectos de distribución de fondos a provincias y la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.