Las 5 responsabilidades económicas de tener un vehículo particular

El sueño del vehículo propio es uno de los principales objetivos de muchos, razón por la que ahorran los frutos de su trabajo. Disponer de los medios para movernos por nuestra propia cuenta es un gran beneficio para la vida diaria.

El problema está en que, en la consideración de ese objetivo, muchas veces solo se contempla el costo particular del vehículo y no los demás gastos que implica. Esto puede resultar en un gran inconveniente cuando no podamos utilizar nuestro auto como deseamos.

A continuación, nos detenemos en las cinco principales responsabilidades económicas que implica tener un vehículo particular.

1. Seguro automotor

Uno de los principales gastos que debemos considerar es el del seguro, ya que es obligatorio contar con cobertura contra terceros como mínimo. Una buena idea es cotizar seguro auto según nuestras necesidades para poder anticiparnos a su valor.

De esta forma, podremos saber de antemano, en función del valor y las prestaciones del vehículo que vayamos a comprar, cuál será el valor del seguro. El pago de la póliza es fundamental para poder circular sin problemas.

2. Patente

El pago de la patente del vehículo es otra de las principales responsabilidades económicas que debemos afrontar como propietarios. Se trata de un impuesto sobre la propiedad del vehículo, que nos permite usarlo dentro del marco de la ley.

No pagar el valor de la patente puede implicar riesgos de diversa índole, desde multas que pueden sumarse a la propia deuda de patentes, hasta el secuestro del vehículo. Además, puede ser un problema pensando en una futura venta.

3. Service y controles

Luego, como todo bien de uso, nuestro vehículo necesita de ciertos cuidados y controles para asegurarnos de que está funcionando de forma óptima. Para esto, es clave realizar chequeos regulares y llevarlo al service para controlar aspectos básicos de su funcionamiento.

Considerar este tipo de gastos como algo accesorio es un error, que luego nos costará muy caro a la hora de tener que atender un problema mayor por falta de cuidados. Es preferible un cuidado periodico costeable, que un gran gasto ante un inconveniente serio.

4. Problemas mecánicos

También es importante mencionar que, más allá de los cuidados preventivos que podamos realizar, lo cierto es que pueden suceder problemas mecánicos imprevistos. Este es un gasto muy importante que muchas veces resulta inevitable para seguir utilizando nuestro auto.

Es importante contar con un mecánico de confianza para asegurarnos de que este gasto se corresponda con un buen servicio. Un factor a tener en cuenta es la disponibilidad de respuestos en donde vivimos para considerar este gasto en todos sus aspectos.

5. Estacionamiento

Finalmente, un aspecto fundamental a la hora de pensar en las responsabilidades económicas que implica un vehículo es el estacionamiento del mismo. Lo ideal sería contar con una cochera propia, pero esto cada vez es más difícil.

Se trata de un gasto fijo que debemos contemplar como parte de la inversión que supone un vehículo nuevo. Además, también hay que pensar en el gasto de estacionamiento en otros lugares a los que habitualmente vamos, como puede ser el trabajo.