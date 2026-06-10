Manuel Adorni dice que no blanqueará dólares pero presentará una declaración abreviada
El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que no entrará al blanqueo de capitales dentro del régimen de Inocencia Fiscal, pero aprovechará los beneficios de la ley sancionada por su Gobierno.
«Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de publico conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA», anunció este miércoles Manuel Adorni.
El comunicado del jefe de Gabinete se produce después de que el periodismo diera a conocer su solicitud de ingreso al régimen incluido en la ley de Inocencia Fiscal sancionada por el gobierno de Javier Milei por iniciativa del exdiputado José Luis Espert.
Declaración jurada más fácil para Adorni
Tanto Adorni como su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias que les permite presentar una declaración patrimonial abreviada, con menos detalles que la declaración tradicional y que le facilita los tiempos al funcionario en su muy demorada presentación que incluso había prometido hace un mes Milei.
El propio Adorni tuvo que admitir que se beneficiará con la norma para no tener que dar tantas explicaciones sobre sus bienes, cuyas inconsistencias seguirán bajo investigación judicial: «En nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta», dijo el funcionario en un comunicado este miércoles.