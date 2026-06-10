Gracias a Espert, Manuel Adorni y su esposa se refugian en el régimen de Inocencia Fiscal

Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni pidió adherir al Régimen Simplificado de Ganancias incluido en el régimen de Inocencia Fiscal que impulsó el excandidato José Luis Espert.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti adherirán al Régimen Simplificado de Ganancias incluido en el régimen de Inocencia Fiscal, lo que permite presentar una declaración jurada menos detallada.

Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen en medio del escándalo por las irregularidades en su patrimonio y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y cuando se espera que esta semana el jefe de Gabinete presente su declaración jurada, lo que había prometido hace 1 mes Javier MIlei.

¿Adorni podrá dar menos explicaciones?

Al adherir al Régimen Simplificado de Ganacias incluido en la ley de Inocencia Fiscal que sancionó el gobierno de Milei, Adorni podrá acelerar la confección de su declaración patrimonial sin entrar en detalles como exige una declaración tradicional.

En la práctica, la presentación se hace con un documento precargado por ARCA, que la persona puede modificar, confirmar y presentar. Así, Adorni evitaría sanciones pero no esquiva el proceso judicial.

Bettina Angeletti ingresó al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo pasado, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pero la novedad se conoció recién ayer y este miércoles se supo del pedido de Adorni.

