Javier Milei anunció en sus redes sociales que Lego abrirá su primera tienda en Argentina.

El presidente Javier Milei anunció este lunes que la compañía danesa de juguetes Lego abrirá su primera tienda oficial en la Argentina. La novedad fue comunicada por el propio jefe de Estado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde celebró el desembarco como un resultado directo de las medidas de desregulación y apertura económica de su gestión.

“Lego abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”, señaló el mensaje difundido en las redes del mandatario.

Según trascendió, el establecimiento se ubicará en el centro comercial Unicenter, en la zona norte del Gran Buenos Aires, aunque por el momento no se precisaron detalles operativos ni la fecha exacta de corte de cintas.

Contexto comercial y presencia regional

Hasta el momento, los productos de la marca se comercializan en el país a través del operador local Brickstore, que dispone de venta online y un stand comercial dentro del mismo shopping Unicenter. Con el nuevo anuncio, la marca pasará a contar con un local exclusivo en el corto plazo.

Con esta apertura, la Argentina se sumará a la red regional de tiendas oficiales de Lego, que ya cuenta con presencia consolidada en Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.

Fundada en 1932 en Billund, Dinamarca, por Ole Kirk Kristiansen, la empresa mantiene su estructura familiar y comercializa sus productos en más de 120 países. Durante el primer semestre de 2026, el grupo reportó una plantilla de 34.000 empleados, 1.106 tiendas en todo el mundo y un crecimiento interanual de sus ingresos del 21%.

Con información de la agencia Noticias Argentinas