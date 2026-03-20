Milei festejó el crecimiento de la economía y se despachó contra los “empresaurios” y “políticos chorros”

El presidente Javier Milei se refirió al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total de 2025 y apuntó, una vez más, contra los “empresaurios” y “políticos chorros”.

El mandatario aprovechó el dato que difundió el INDEC para cargar contra las “operetas” de los empresarios y políticos.

“Y el relato… Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar… Primero los datos… ¡MAGA!”, posteó en su cuenta oficial de X.

El Jefe de Estado citó un tuit de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien también destacó los principales puntos del crecimiento económico.

Minutos después, utilizó la misma vía para referirse a los datos desestacionalizados del PIB, y volvió a mencionar al mismo sector.

“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico… Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias…”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas