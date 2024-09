Milei no espera al Congreso y emitirá un decreto para que Aerolíneas Argentinas sea privatizada

El Vocero Presidencial Manuel Adorni anunció este viernes que Milei firmará un decreto para declarar a la empresa Aerolineas Argentinas «sujeta a privatización».

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni anunció que el Presidente Javier Milei va a firmar un decreto para “declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización”, ya que es “una atrocidad” que como resultado de “las desastrosas gestiones de los gobiernos populistas” desde 2008 el Estado Nacional haya tenido que hacer aportes que superan los 8.000 millones de dólares para cubrir el déficit de la compañía.

El Vocero señaló que esa situación “pone en riesgo la sostenibilidad fiscal”, y afirmó que el hecho de que “argentinos que nunca viajaron en su vida” sostengan una empresa con “una estructura sobredimensionada”, y en la que una parte de ella gozaba de beneficios “a costa de una Argentina pobre”, es una muestra más de que “evidentemente la falta de empatía ha reinado en el país durante años”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “Por motivos personales el doctor Mario Russo renunció a su cargo de ministro de Salud de la Nación. Asumirá en su lugar el doctor Mario Lugones”.

✅ “La economía ha llegado al ‘punto Anker’, esto quiere decir que dado que ya no se emiten más pesos y que el crédito privado está en sus niveles más altos. Los bancos prefieren no renovar sus bonos para prestarle ese dinero a los ciudadanos”.

✅ “Cuando el socialismo dice que ellos nos van a salvar de la crisis, solo hay que enseñarles un libro de historia, y allí se darán cuenta que después de una gestión ortodoxa y responsable vienen grandes periodos de crecimiento y prosperidad para los argentinos”.

✅ “Es justamente por el índice de pobreza que se conoció ayer que Javier Milei ganó las elecciones, es por ese 52% de pobreza que los argentinos quieren un futuro mejor al presente lapidario que ha dejado años y años de política que solo le hicieron daño a la Argentina”.

✅ “Las mediciones trimestrales del SIEMPRO indican que la pobreza tuvo su pico máximo en el primer trimestre del año, donde llegó al 54,8%, y mostró un decrecimiento que llegó, en el segundo trimestre, al 51%”.

✅ “El plan de estabilización está en marcha, la inflación está bajando y se ha evitado la hiperinflación que evitó una de las mayores catástrofes sociales que se hubiesen conocido en la República Argentina”.

✅ “La grabación del programa (de Susana) y la recorrida estaban pautadas desde hace un tiempo. Cualquiera que nos conoce sabe que si hay alguien que no está disociado de la realidad es el Presidente y todos los que conformamos el Gobierno”.

✅ “La imagen de un Gobierno se hace por lo que va haciendo, por el camino recorrido y por los resultados, y nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos y los resultados que vamos, no sólo que queremos, sino que vamos a obtener”.

✅ «Tenemos bien en claro cómo se termina la pobreza porque el mundo ya lo ha hecho y es básicamente con crecimiento, no hay otra manera de hacerlo».

✅ «Cuando asumimos el Presidente Milei dio una orden concreta que es dentro del gran desastre que dejaron y con los pocos recursos que tenemos, lo que va a ser prioritario va a ser siempre el más vulnerable”.

✅ «Toda la mayor ayuda está en línea con lo que nosotros consideramos el grupo más vulnerable que son los chicos, porque básicamente son el futuro».

✅ “El Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado”.

✅ “El Ministro es Federico Sturzenegger está abocado a una enorme tarea que empieza a implementar ahora pero que la viene estudiando desde hace mucho tiempo, y creo que fue en línea con eso, el gran ajuste ya se hizo, el gran recorte de cuestiones no compatibles con un país con estos niveles de pobreza, gastos superfluos, bañados de sospechas de corrupción que muchos están judicializados”.

✅ (Declaraciones de Salvia) “La verdad que a mí ver cómo se empobreció la Argentina durante 20 años no me permite decir a mí qué bien que estábamos cuando estábamos mal. No me entra en la cabeza cómo se puede disociar lo que estamos viviendo en la Argentina con lo que se hizo durante las últimas décadas”.

✅ “Tal vez el gobierno de Macri no fue estrictamente liberal”.

✅ “Cualquier gobierno asume con una herencia, a veces mejor, a veces peor. En nuestro caso, una herencia catastrófica”.

✅ “Nos pasamos 20 años escuchando el neoliberalismo y lo que pasó con Menem, cuando encima los que lo decían eran los que habían votado las privatizaciones, pero se quejaban de las privatizaciones, eran inconsistentes en echarle la culpa a lo anterior”.

✅ (Con respecto a las críticas) «Las críticas suman valor y corrigen y enseñan. La mentira no, la mentira daña y después si esa mentira se da por negligencia, por desinformación o por, vos lo llamaste pautero, la pauta que viene de algún rincón del Estado habrá que ver cada caso en particular».