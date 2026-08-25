Base de Punta Indio: 300 empleos en peligro por el Plan Dédalo de la Armada

Por la reestructuración de la Armada de la Base Aeronaval de Punta Indio hay 300 puestos de trabajo en riesgo. Alertan por el desmantelamiento de los talleres de mantenimiento de la Aviación Naval.

La decisión de la Armada Argentina de poner en marcha el «Plan Dédalo», un programa de reestructuración integral de la Aviación Naval, encendió las alarmas entre los trabajadores civiles y militares que desempeñan sus tareas en los talleres ubicados entre las localidades bonaerenses de Punta Indio y Verónica.

La medida dispone el desmantelamiento de la emblemática Base Aeronaval de la región para degradarla a la condición de mera estación operativa, centralizando el taller orgánico en el Arsenal Comandante Espora de Bahía Blanca.

La decisión castiga de forma directa la estabilidad de 300 familias de trabajadores civiles y militares, al tiempo que altera la dinámica cotidiana y comercial de las comunidades de Punta Indio y Verónica, con un importante impacto en la economía de la región.

Un siglo de historia y soberanía en riesgo

En declaraciones a Radio Provincia, Silvina Barrone, trabajadora con 37 años de antigüedad en el predio, detalló el valor histórico y estratégico de la unidad fundada hace más de un siglo en territorio bonaerense. La operaria explicó que la estructura se compone del taller de base y el taller aeronaval, espacios dedicados a la reparación integral y puesta a punto de los aviones que luego se derivan a otras Unidades Navales.

En los talleres de la base se realiza el soporte técnico de las aeronaves dedicadas al patrullaje del Mar Argentino, la vigilancia del territorio soberano y la instrucción de la escuadrilla aeronaval. «El Comandante de la Aviación Naval vino a decir que esto se cierra porque ahora no se tiene que cuidar el Río de La Plata, sino la Patagonia, lo cual me parece lógico, pero le pedimos que no nos lleve los aviones. Venimos trabajando en conjunto con Espora y Trelew, y desde acá, los V-200 llegaron a la Antártida», remarcó Barrone.

Golpe a la economía regional

El eventual cierre de los talleres no solo representa la pérdida de capacidades técnicas estatales, sino un impacto económico de magnitud para las localidades vecinas. La base mantiene una vinculación estrecha con la ciudad de Verónica, donde incluso se trasladó la escuela técnica que originalmente funcionaba en el predio militar.

Barrone enfatizó en la importancia de la articulación que existe entre el personal civil y militar: «Trabajamos dentro de este predio pero no hay una pelea entre militares y civiles porque hacemos un trabajo en equipo, hace 97 años que los talleres funcionan de esta manera. Es una gran comunidad de gente con una capacidad terrible, y todo eso se lo quieren llevar».

Frente al avance del Plan Dédalo, los trabajadores civiles de la región iniciaron acciones de visibilización junto a la comunidad para evitar la pérdida de los puestos de trabajo y defender la continuidad de la base industrial en el distrito.

Con información de agencia MundoGremial