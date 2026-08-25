Travel Sale 2026: Plataforma10 y una semana clave para el turismo nacional

Del 24 al 30 de agosto, la plataforma ofrecerá descuentos en rutas seleccionadas, cupones adicionales y beneficios especiales para quienes abonen con MODO.

Del 24 al 30 de agosto, se llevará adelante una nueva edición de Travel Sale, la iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) que reúne a distintos actores de la industria para acercar oportunidades y beneficios especiales a quienes están pensando en viajar.

La edición 2026 incluirá descuentos exclusivos, promociones, opciones de financiación y beneficios por tiempo limitado.

Plataforma10, la plataforma de venta de pasajes de micro líder de la región, será nuevamente parte de la acción con una propuesta que busca acercar oportunidades para viajar por el país.

Beneficios

Durante la semana, los usuarios podrán acceder hasta 50% de descuento en rutas y tramos seleccionados, un cupón de 10% adicional exclusivo app y beneficios especiales abonando con billeteras virtuales.

La participación de la plataforma llega tras una edición 2025 que dejó en evidencia el fuerte peso del turismo nacional dentro de la acción: seis de cada diez transacciones realizadas durante Travel Sale correspondieron a opciones para viajar por Argentina.

La campaña, además, se ubicó entre las de mayor alcance del calendario promocional de la plataforma, con un crecimiento significativo en la incorporación de nuevos usuarios respecto del año anterior.

Turismo nacional.

Planificar el próximo viaje

«La edición del año pasado tuvo un muy buen desempeño para nosotros. Crecimos con fuerza tanto en el tráfico de nuestra web como en la incorporación de nuevos usuarios de la app, lo que nos permitió ampliar nuestro alcance y llegar a personas que quizás todavía no habían utilizado nuestra plataforma. Por eso volvemos a participar este año con una propuesta que busca aprovechar ese interés y ofrecer beneficios concretos para quienes están planificando su próximo viaje», señala Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma10.

Con una oferta que conecta distintos puntos de Argentina y la región, la plataforma buscará aprovechar Travel Sale para acompañar tanto a quienes ya tienen definido su próximo destino como a quienes todavía están explorando opciones.

«Hoy las oportunidades de viaje también forman parte de la decisión del pasajero: una promoción puede ser el incentivo que falta para definir una escapada o anticipar un viaje», agrega Barreiro.

Así, Plataforma10 vuelve a sumarse a una de las acciones promocionales de mayor visibilidad del sector turístico argentino, en una semana que se presenta como una oportunidad para anticipar viajes, encontrar mejores condiciones de compra y convertir una idea de escapada en un próximo destino que puede recorrerse de punta a punta en micro.