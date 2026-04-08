Movistar lidera el ranking de Internet fija en Argentina

Movistar encabeza el ranking general por tercer año consecutivo, consolidando su ventaja sobre el resto de operadores. La Velocidad de subida (Mb/s) se dispara en todo el mercado. TeleCentro lidera la Latencia.

Movistar se impone en el barómetro anual nPerf de Internet fijo en Argentina, liderando el ranking general por tercer año consecutivo con un score de 104 264 nPoints. El mercado argentino registra una dinámica positiva generalizada, con progresos significativos en Velocidad de subida (Mb/s) para el conjunto de los operadores.

Movistar confirma su liderazgo en el sector de Internet fijo en Argentina por tercer año consecutivo, alcanzando un score de 104 264 nPoints frente a los 101 769 del período anterior. El operador encabeza la Velocidad de bajada (Mb/s) por tercer año seguido con 193,7 Mbps, mantiene el primer puesto en Velocidad de subida (Mb/s) por quinto año consecutivo con 178,3 Mbps —una progresión del +31% interanual— y se posiciona primero en Streaming Youtube (%). La brecha respecto a sus competidores más directos se ha ampliado este período, reforzando su posición como referente del mercado fijo argentino.

Telecentro, Claro y Personal

TeleCentro sigue de cerca al líder con un score de 101 022 nPoints, manteniéndose en una posición sumamente competitiva y completando cinco años consecutivos de mejora en su puntuación global. El operador destaca especialmente en los indicadores de experiencia de usuario: lidera la Latencia (ms) con solo 23,48 ms por quinto año consecutivo y la Navegación Web (%) por cinco años, con un score de 60,61. Su Velocidad de subida (Mb/s) experimenta una neta progresión del +51% interanual, alcanzando los 52,2 Mbps.

Personal completa el podio con un score de 94 599 nPoints, frente a los 89 297 del año anterior, respaldado por cinco años de progresión continua. El logro más destacado del período es su Velocidad de subida (Mb/s), que avanza un +72% interanual hasta los 90,7 Mbps; en fibra óptica (FTTH), Personal encabeza el sector con el score más alto de 133 800 nPoints.

Claro se posiciona cuarto en el ranking general con 90 972 nPoints, extendiendo su propia tendencia ascendente de cinco años. El avance más significativo del período es su Velocidad de subida (Mb/s), que prácticamente se duplica con una progresión del +96% interanual —la más elevada del mercado—, alcanzando los 108,7 Mbps y situándose segunda en este indicador a nivel general.

Mediciones basadas en 104 264 tests realizados a través del sitio web de nPerf y la aplicación nPerf en Android e iOS.