Negri: «Sorprendió que Massa calcule una inflación del 60% de piso y techo»

El diputado nacional radical Mario Negri aseguró este miércoles tras el informe sobre el Presupuesto 2023 del ministro de Economía que ‘sorprende’ que «afirme que la inflación del 60% que se presupuestó no solo va a ser el piso sino también el techo”.

El presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, participó de la presentación del ministro de Economía, Sergio Massa, ante la Cámara baja, quien acudió a defender el proyecto de Presupuesto 2023.

“Recién es el comienzo del debate. Hay buena predisposición para poder trabajar. Aunque, debo decir que en algunas cosas veo un exceso de voluntarismo que no se condice con la crisis del momento”.

Inflación

“Apunto dos cosas: me sorprendió que el ministro diga que la inflación del 60 por ciento que se presupuestó no solo va a ser el piso sino también el techo. Es más, el ministro ratificó que puede ser inferior. Creo que al ritmo de cómo vamos hoy, más el aumento de tarifas el año que viene, más la falta de claridad en la baja del gasto público, me parece que eso hoy no guarda vínculo”.

“Después, nos llaman también la atención las respuestas que nos dio Massa sobre la sostenibilidad del nivel de endeudamiento del Tesoro nacional, que son casi 50 mil millones de dólares, y a través de Leliq, que son 8 billones de pesos. No parece muy posible poder decir –como dijo Massa- que la apuesta es que si baja la inflación bajarán las tasas de interés. Ahí me parece que puso mucha voluntad. No es lo que pensamos que va a suceder. Pero, creo que se abre un debate que vamos a dar con los funcionarios y con las empresas públicas”, cerró Negri.