México tuvo una victoria, sin despeinarse, ante Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026

México le ganó por 2 a 0 a Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026

México, sin sobrarle nada, le ganó por 2 a 0 a Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026 y su capitán, César Montes, se fue expulsado en el final del partido en el Estadio Azteca.

Con los goles de Julián Quiñones a los nueve minutos del primer tiempo y el goleador Raúl Jiménez a los 22 del segundo, México consiguió el triunfo en el duelo inaugural de la Copa del Mundo.

De manera insólita, Montes vio la tarjeta roja por una patada en el final del encuentro, mientras que en el elenco africano dos jugadores se fueron expulsados: Siphephelo Sithole y Themba Zwane.

El equipo local dominó desde el inicio y abrió el marcador a los ocho minutos gracias a Quiñones, que aprovechó un error en la salida sudafricana y definió con un potente remate.

Durante el primer tiempo, México fue claramente superior y generó varias situaciones de gol, mientras que Sudáfrica apenas inquietó con un cabezazo desviado de Lyle Foster.

En el complemento, el panorama se complicó aún más para los africanos cuando Sithole fue expulsado por una falta como último hombre sobre Brian Gutiérrez.

Con un jugador más, México manejó el partido y sentenció el resultado a los 22 minutos con un cabezazo de Jiménez tras un centro de Roberto Alvarado.

Sudáfrica terminó el encuentro con nueve futbolistas por una segunda expulsión, la de Zwane, y cerró una noche para el olvido.

México se quedó con los primeros tres puntos del Mundial y alimentó la ilusión de su gente en el debut.

Con información de la agencia Noticias Argentinas