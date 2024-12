«No a los despidos en la Secretaría de DDHH de la Nación»

A continuación, reproducimos el comunicado de las oganizaciones de DDHH firmantes del pronunciamiento:

Como nunca antes en 40 años de Democracia, la infamia, la crueldad, el odio, el abandono consciente de las responsabilidades del Estado, y el objetivo declarado de destruirlo desde el Gobierno, están atacando el corazón de la sociedad, destruyendo los lazos solidarios y comprometiendo para siempre el futuro de nuestros jóvenes, niños y niñas.Tal desastre planificado, no recibe, sin embargo, una contundente condena por parte de los poderes Judicial y Legislativo, de la dirigencia política y sindical, y ni siquiera de las instituciones profesionales. Se avasalla la Constitución y se destruye el Estado de Derecho ante la pasividad de las instituciones y organizaciones que deberían representar al Pueblo.

Sólo algunas pocas y valientes expresiones se han alzado y, en primer lugar, la voz y la acción de los Organismos de Derechos Humanos ha llamado a las cosas por su verdadero nombre, manteniendo su permanente convocatoria en defensa de los derechos de las personas, y defendiendo los valores supremos de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En estos últimos meses (entre muchas otras cosas) asistimos a la no renovación de los contratos laborales para los trabajadores de los espacios de memoria y a un test de idoneidad obligatorio para la posible renovación de esos contratos. Pero lo cierto es que lo que persiguen es el cierre de todos los estamentos que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos. No sólo no quieren invertir en ellos; quieren destruirlos. Esa es la ideología imperante en el Gobierno.

Repudiamos el pretendido y publicitado cierre de la Secretaría de DDHH de la Nación, aunque en verdad, no nos extraña. Es el mismo gobierno que pregona la destrucción del Estado; que deja sin comida a miles de personas en comedores comunitarios condenándolos al hambre; cierra la Dirección de la Mujer; cierra el INADI; elimina subsidios para pacientes oncológicos; reprime con violencia al pueblo, y, en especial, a las personas de avanzada edad; responde a la protesta social con su Protocolo antipiquetes, y, como si fuera poco, también intenta cambiar la historia reivindicando el Terrorismo de Estado; incluso, Diputados libertarios han visitado a genocidas que cumplen prisión por crímenes de lesa humanidad. En este año que se termina se avanzó en el desmantelamiento de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) que colaboraba con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de les niñes que fueron robados durante la dictadura. Mientras se afirma que “no hay plata” se compran 24 aviones de combate F-16 usados (300 millones de dólares). Hay dinero para supuestas guerras, pero para seguir defendiendo derechos y por más memoria no.

Estas políticas de menoscabo del ser humano mezcladas con la promoción, aliento y difusión del odio y de la intolerancia, ocurre ante la pasividad de políticos y sindicalistas que no piensan en una construcción colectiva de oposición. A todos/as ellos/as les decimos que no estamos ciegos y nos damos cuenta de todas estas omisiones.

Por lo tanto, como organismos de Derechos Humanos repudiamos estas políticas del actual gobierno nacional porque son crueles, cargadas de perversidad e inhumanas, y desprecian y menoscaban a los seres humanos, y a la Memoria, la Verdad y Justicia.

NO A LOS DESPIDOS EN LA SECRETARÍA DE DDHH DE NACIÓN

ABRAZO A LA ESMA EL VIERNES 27 DE DICIEMBRE

BASTA DE QUITA DE DERECHOS

SON 30.000. ES GENOCIDIO

CÁRCEL COMÚN, EFECTIVA Y PERPETUA PARA LOS GENOCIDAS

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

Firman:

· HERMANAS Y HERMANOS DE DETENIDXS DESAPARECIDXS Y ASESINADXS POR EL TERRORISMO DE ESTADO.

· HERMAN@S DE DESAPARECIDOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

· COLECTIVO MEMORIA MILITANTE.

Adhieren: Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos).

Encuentro Militante Cachito Fukman.

Secretaría de DDHH de la CTA-A Capital.

CORREPI.

Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata.

Departamento de Derechos Humanos del Club Deportivo Morón.

Federación de Docentes Peronistas Néstor Carlos Kirchner.

Espacio de Reflexión-Acción Jaime de Nevares. Plottier, Prov. Neuquén.

Espacio Interreligioso Patrick Rice.

Colectivo Kevin O’Neill por Memoria,Verdad y Justicia para los Mártires Palotinos.

H.I.J.O.S. Zona Oeste.

Archivo Popular de la Memoria.

Cristian@s de Base.

Subsecretaria de DDHH del Municipio de La Matanza.

HIJOS Regional La Matanza.

Agrupación Docente Peronista Néstor Kirchner. La Matanza.

Asociación Casa de Todos.

Comunidad Pentecostal Dimensión de Fe.

Asociación Civil Lacomuna.

Mesa de la Memoria de Lanús.

Comisión de DDHH de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA).

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza.

Sonidos y Movimientos Afro.

Vecinos/as/es Autoconvocados contra la Ceamse, Care de Gonzalez Catán.

Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galpón 3.

Fraternidad Laica Carlos de Foucauld.

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa.

Secretaria de DDHH CTA-A Nacional.

Red Socialista Por Los Derechos Humanos (REDESDH).

Colectividades por los Derechos Humanos.

Grupo San Pablo.

Comisión por la Memoria,Verdad y Justicia de Gral. San Martin.

Agrupación El Eternauta de San Martín.

Agrupación Rodolfo Walsh.

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH).

MEDH-Regional Viedma y Carmen de Patagones.

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe.

Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

Multisectorial Federal de la República Argentina.

Colectivo Quilmes Memoria,Verdad y Justicia.

Colectiva Nosotras ex presas políticas.

Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común.

MEDH-Regional Rosario.

Asociación Anahí.

Asociación Anahí Filial Rosario.

Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte.

Pastoral Social de Bariloche.

Movimiento de expres@s polític@s, ex exiliad@s e Hijos sobrevivientes del Terrorismo de Estado.

Plenaria Memoria y Justicia de Uruguay.

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.

CTA-A Capital.

Comisión de la Memoria Campesinxs Sin Tierra.

Ricardo Carrizo-Grupo de Curas por las y los Pobres.

Delfor ”Pocho” Brizuela. Secretario de DDHH de La Rioja.

Josefina Molina (Hija de Desaparecidos) militante de DDHH-Tucumán.

Nora Siderakis de la Comisión de DDHH de la EMPA.

/ Siguen las firmas