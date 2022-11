Ofensivo al pudor…

“Miserables de aquellos que vacilan cuando la tiranía se ceba en las entrañas de la patria”. Esteban Echeverría

Contempló este país, que he amado y servido toda mi vida, asolado por dolencias, achaques sociales y políticos desde que nací. Sin olvidar los económicos. Pero la peor dolencia es como una plaga. Procede de una actitud de la mente. Una actitud basada en los falsos valores de la corrupción y siempre, todo aquello que es vil alimenta la corrupción… Las leyes son creadas por ellos y para ellos. Parecería que el infierno está lleno de corruptos muertos y muchos vuelven a la tierra. Las palabras de los políticos, empresarios, sindicalistas y dirigentes dicen lo que pretenden ser, pero sus acciones, constantemente, nos muestran lo que realmente son.

No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Sólo basta con no mentir al que escucha ni decepcionar al que confió en una persona. Las palabras conquistan temporalmente mientras que los hechos nos conquistan para siempre. Existen tres situaciones que distinguen a los hipócritas: Cuándo habla miente, cuando promete no cumple y cuando confías en él, te traiciona. Los países no cambian sólo cuando cambian sus dirigentes, sino cuando cambia el pueblo y este cambia a sus dirigentes.

El ser humano no sólo admira ilimitadamente a la inteligencia, sino que se admira a sí mismo por ella; lo que no es más que una forma de narcisismo. Los intelectuales hablan de la inteligencia como cosa de ellos y la verdad es que, es un Don absolutamente gracioso como la belleza. Los intelectuales son, quizá, si no los “fundadores” del desprecio de la voluntad. Al intelectual le alcanza –o se lo cree- con la inteligencia, aunque sea ajena, del mismo modo que al místico le alcanza con la voluntad, sobre todo si es de su Dios. Pero tanto una como la otra, son potencias del alma, respectivamente ordenadas a servir al conocimiento y a la virtud.

El intelectual suele caer en la estúpida tentación de despreciar al santo, sobre todo si éste es gloriosamente analfabeto. El héroe puede caer en la alevosa tentación de despreciar al intelectual, sobre todo si éste es vergonzosamente cobarde. Pero hay una tercera potencia del alma: la memoria, cuyo casi general olvido constituye la más deliciosa paradoja del hombre.

Muchos intelectuales desprecian a la memoria, en su afán de exaltar a la inteligencia, sin reparar en que, sin memoria no hay imaginación, y sin imaginación no hay literatura, así como sin esperanza no hay futuro. Y el héroe puede despreciar a la voluntad, sin reparar en que sin memoria no hay leyenda y que sin leyenda no hay mitología, así como sin esperanza no hay inmortalidad.

Es por ello que existe un profundo misterio, sin duda, en esto de la memoria, madre abnegada de toda realidad y de todas las posibilidades, tan imperdonablemente subestimada como la modestia misma, madre de todo buen ejemplo.

Toda sociedad sabe que, si tiene miedo es dominada y conducida por los miembros menos capacitados, soberbios y más insensatos. En la Argentina existe una especie de adaptación de unas ideas por otras, que se destruyen como las olas del mar que se rompen contra aquellas que las preceden, sin advertir que todas mueren suavemente en la playa o en forma violenta contra las rocas.

La mentira

El arte de mentir se ha generalizado desde hace décadas. Actualmente la mentira no se expresa en términos concretos como en los tiempos de nuestros padres, sino que se manifiesta empleando formas ambiguas y vagas que tornan difícil reprochar al mentiroso y, sobre todo, refutar en pocas palabras. Porque si no lo recuerdo, nunca sucedió.

Todos estamos de acuerdo en que aquel que narra algo debe «decir la verdad«. El tono de la verdad se debe sentir en el hombre, porque si no es entera se convierte en algo falso. Los maleantes siempre piensan que se han ganado lo que obtienen ilícitamente y resulta doloroso ver como en las actuales generaciones, lo épico de nuestros Patriotas ha perdido todo sentido.

Todo lo que viene sucediendo en el país, nos muestra el fracaso de nuestras conductas públicas. La gente no sale a la calle a pedir República, Justicia, Educación, Democracia, Vigencia de la Constitución Nacional. Sale a gritar con el otro y a celebrar la corrupción… y a los corruptos.

Mañana es mentira…

Lamentablemente, sin Educación, constancia y trabajo no es posible concretar ninguna utopía. Mañana es mentira.

La “década ganada”, -instalada por la máquina de la propaganda kirchnerista- produjo padres con poca instrucción, incapaces de analizar lo que sucede, que se dejan llevar por opiniones de terceros, sin una formación de pensamiento crítico propia, que en definitiva repercute en la educación de sus hijos. Desnutrido, mal abrigado, carente del cuidado y la ternura de la “madre enferma”, o absorbida por el trabajo, cuando no abandonado por padres sin conciencia de su alta misión, el niño es la primera víctima entre cuantas sufren los rigores de una desviación o una ignominia.

Los niños son quienes reclaman, con su sola presencia, los mayores cuidados porque de ellos depende la armoniosa prolongación de todo un pueblo. Los chicos necesitan guía, reglas, límites claros, atención, afecto y acompañamiento. Las generaciones pasadas alimentan a las generaciones presentes y nuestras calamidades son la ramificación de las calamidades antiguas, que no pudieron, o no quisieron, ser detenidas o acabadas en su origen.

La realidad nos muestra que cuando una persona está rodeada de pobreza, no tiene aspiraciones… Hicieron de la Argentina un país sin ética y sin moral, destruyeron la cultura del trabajo, del estudio y del esfuerzo. Impusieron la impunidad y el encubrimiento, y se arrogan la potestad de jugar con la vida de los argentinos.

La Justicia

Nuestra sociedad no habría llegado a este estado de corrupción, si el Poder Judicial no lo habría ignorado, actuado en tiempo y forma, mostrando a la sociedad los valores de los cuales el ciudadano y el funcionario, no deben apartarse. Hoy la justicia muestra ante la sociedad toda, su grado de decadencia, su falta de credibilidad, algo que también afecta nuestras relaciones internacionales.

Muchos delincuentes, han disfrutado y disfrutan de una vida de lujo hasta sus últimos momentos cuando existen evidencias creíbles, pruebas irrefutables que los condenan. La corrupción de nuestra sociedad ya no es “una sensación”, un malestar, ahora también asesina personas, y estamos hablando de miles de vidas…

La vida de una persona no vale menos que la de otra. Los gobernantes y funcionarios creen que tienen el poder para castigar a las personas y lo hacen porque tienen la impunidad, de salirse con la suya… La corrupción existe porque muchos prefieren ignorarla. Es hora de cambiar, señalar, y que fiscales y jueces honestos hagan su trabajo.

El Poder Judicial, en general, está fallando como Institución… asume la inocencia de los que tienen poder y dinero y protege a delincuentes y criminales… fallan en el cumplimiento de su deber básico… están ante ejemplos que han sido el muestrario de lo delictivo y muchos parecen ser cómplices de estas anomalías.

Son los fiscales de quienes depende la sociedad, quienes deben investigar y delatar operaciones ilícitas, en quienes todos ciudadanos confiamos, para depurar el sistema corrupto que se ha instalado en todo el país y nos están fallando, aunque todavía están a tiempo de poder corregirlo. El arma más poderosa de los encargados del cumplimiento de la ley, es la Constitución. Pueden y deben luchar con la Carta Magna en la mano.

Perseguir obstinadamente la verdad y caminar por el camino correcto es un proceso sin fin. Detenerse, aunque sea un momento, es lo mismo que fracasar. Avanzar hacia el cambio es como tener agujas por pies, quedan puntadas invisibles a cada paso, sin detenerse nunca a descansar, con la creencia de que la esperanza es mucho mejor que el desánimo y avanzando con inquebrantable determinación una y otra vez.

Los fiscales no se deben dejar llevar por los poderosos, siempre contarán con el apoyo del pueblo porque son su única garantía. Deben ejercer sus cargos como debe ser, siendo más justos y más honorables.

La vergüenza de nuestra época

Violar la Constitución en nuestro país, puede no tener nada de particular, pero violarla dando un espectáculo tan cómico no es cosa de todos los días. La miseria comienza cuando se desciende a la medianía de los ambiciosos que son la vergüenza de nuestra época. Se es entonces presa de gran indignación, sólo se comenta contra esos personajes por poca preocupación que se tenga de la verdad, cuando existen pruebas irrefutables.

Así como la muerte es necesaria a la existencia, estos personajes fueron hechos, sin duda, para llenar el vacío, mientras la vida nos pasa y nos vamos acostumbrando a vivir en la anormalidad. Y estamos seguros cuando decimos que en la argentina los ciudadanos no viven, se han acostumbrado a subsistir…

La falsificación de la realidad es de vieja data. El poder absoluto, que busca ser un poder para siempre, establece sus propias falsedades como verdad y aplica una gruesa capa de alquitrán para borrar los hechos, escribiendo encima un nuevo relato con la ambición de que llegará a ser creído como único, verdadero. Y el lenguaje de los funcionarios, erizado de epítetos que descalifican, niegan, rebajan, tampoco es ninguna novedad.

Tocar fondo

Somos dueños de nuestras vidas, de cómo vivimos o morimos. Es nuestra vida. Perola mitad de los argentinos son ignorados, pisoteados… en muchos casos prolongan sus vidas sin dignidad. Están olvidados, mientras funcionarios y dirigentesnos muestran en la cara el desprecio que tienen por el erario público. Cuando las hojas caen del árbol, ya no pueden volver a él. Lo mismo sucede con la vida, cada día que se va, ya no se recupera… ¿Qué tanto se puede resistir después de haber tocado fondo?

Los mejores deben atreverse a hacer cosas que otros no quieren hacer. La leña prometida no calienta el hogar. Cuando estás acorralado sale tu verdadera naturaleza…

¿Qué es la verdadera obscenidad?

La definición de obscenidad difiere según las culturas, entre las distintas comunidades dentro de la misma cultura, y también entre los individuos de esas mismas comunidades. Muchas culturas han producido leyes que definen lo que es considerado obsceno, y la censura se usa a menudo para intentar suprimir o controlar los materiales que resultan obscenos según esas definiciones.

Obscenidad ¿no es la corrupción de las naciones desgastándose en asuntos que realmente no importan? ¿La verdadera obscenidad no es la que tiene que ver con los hechos como por ejemplo los gobiernos pagando para que no se genere trabajo, mientras la población está hambrienta? ¿O los gobiernos permitiendo que las industrias contaminen la atmósfera, nuestros lagos, mares, ríos, la tierra entera? ¿No es obscenidad que los gobiernos permitan que la gente se mate entre sí, a escala de guerra a diario? ¿No tiene que ver con los ruidos y aglomeraciones, con la injusticia y la brutalidad de guardar productos porque el precio no es el razonable, mientras la gente pasa hambre? ¿No es obsceno que un niño muera aplastado por un camión en un basural mientras pelea su comida con los cerdos? ¿No es obsceno que una vicepresidenta gane 110 jubilaciones mínimas? ¿No es obsceno que un médico o un docente gane el 10% del sueldo de un político? ¿No es obsceno que los jubilados y pensionados tengan que manifestarse en el Congreso para pedir una mejora en sus ingresos? ¿No es obsceno que la mujer del presidente haya plagiado su tesis para “recibirse” de comunicadora social, haya organizado fiestas clandestinas durante la pandemia y figure en tapa de revistas como personalidad destacada? ¿No es obsceno que un senador abuse sexualmente de su sobrina o un ex intendente lo haga con una empleada? ¿No son obscenas las palabras de la vocera presidencial sobre las piedras dejadas por los deudos en la Plaza de Mayo? ¿No es obsceno que la TV Pública gaste diez millones de dólares para cubrir el Mundial de Qatar 2022? ¿No es obsceno que el PAMI gaste 14 millones de pesos en cotillón para el Mundial mientras que miles de jubilados, además de vivir con el 10% de lo que cobra uno de sus directivos, no consiguen turnos médicos, pañales, sillas de ruedas o turnos para operaciones? ¿No es obsceno que la ministra de trabajo declare que el triunfo de la selección nacional es más importante que la solución de los problemas inflacionarios? ¿No es obsceno que la mayoría de los funcionarios, junto con sus familiares, estén en Qatar? ¿No es obsceno que el dólar esté superando los 320 pesos, la economía destruida, cientos de empresas abandonen el país, cada vez haya más empleados públicos y los peronistas estén tan tranquilos?… cuando por mucho menos incendiaron el país.

¿No es obsceno que un grupo de mujeres bajo el lema de Equipo Republicano se manifieste semanalmente en los Tribunales para pedir una justicia independiente? ¿No es obsceno que el “ministro de economía” haya cedido la dirección de la empresa AYSA a su mujer y su hijo tenga una importante cantidad de autos de colección? Todo lo que vemos es sólo una sombra proyectada por las cosas que no vemos…

Un sueño…

En un sueño reciente, vi a una mujer sentada y observando todo… Su rojiza cabellera le sombrea su semblante, caprichosamente surcado por enérgicas arrugas que algunas intervenciones no han podido hacer desaparecer. Por momentos, tiene la boca entreabierta y a ratos mueve silenciosamente sus curtidos labios, para intercambiar alguna directiva o para entonar, junto a sus adoradores, conocidas consignas de mediados del siglo pasado, como si musitase una plegaria… Pero en la exagerada dilatación de su nariz, imprimen a esa faz robusta, el sello de la fatiga que le hacen destacar una mueca de tedio, una especie de rictus desdeñoso. En sus facciones, a pesar del abundante maquillaje, se nota el sello de los años…

Para esa mujer las cosas y las personas que transitan a su alrededor, fueron, son y serán cosas sin importancia, sólo un elemento más en la creación del decorado de su puesta en escena para cada momento…

Tal vez no dude ni se encuentre preocupada. Es posible que, en este caso, su reflexión no sea tan profunda. Pero en esa mujer, -para quienes la idolatran- todo irradia grandeza; majestuosidad… un momento de gloria, de éxtasis… Pero todo en ella es indiferencia… La pandemia, la muerte, el dolor, la salud, el hambre, la inseguridad, el narcotráfico, las jubilaciones de privilegio, la educación, el desastre económico, el futuro de los niños y los jóvenes… Alguna vez había dicho: “Vamos por todo…”, recientemente: “Hare lo que tenga que hacer…”

Ha visto el pasado y desconoce las angustias y las esperanzas del presente. ¿Le importa el porvenir? Creyó que sus dones eran infinitos y que era inagotable la generosidad del Estado. Ya no hay en todo el mundo nada que aspire a poseer. Lo tiene todo, menos lo que no se puede comprar, el tiempo… pero ya es tarde, está exhausta, agotada, tan mísera y tan limitada como una mendiga…

Por un momento, como una enloquecida, se convirtió en una terrible máquina de guerra, una pesadilla medieval de ruedas, azotes, cuchillos volando, rodando a través de lo que había quedado de una comarca campera, rasgando, machacando y destrozando cualquier cosa que chocaba con su sentido personal del buen gusto y la decencia, descartando la verdad, temerosa de ser tocada por alguna de las cosas que le importaban.

Sus valores están confusos y para la sociedad esto es horrible. Una mujer con su capacidad, en una posición que era de gran confianza social y responsabilidad, despreciando su tiempo sobre algo que interpreta mal. Malgastando tiempo, emociones, energía, consumiéndose progresivamente en ira contra… contra nada.

El relajamiento de la moralidad conduce a una laxitud moral en todo el sistema de vida. Existe, aún, un vasto ejército de ciudadanos honrados y trabajadores que se sienten abrumados ante las perversas y sucias influencias que se destila a través de las organizaciones y de muchos medios.

El hambre está asociada a la mitad de la tierra. La economía de la mayor parte de Europa, EE.UU y Rusia, están plenamente comprometidas en solventar sus propios problemas económicos, legales y de orden, mientras retroceden en una situación comparable con la Edad Media. Como alguna vez dijo José Saramago: “El mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón: todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad”.

En nuestro país hombres y mujeres violentos van de provincia en provincia, saqueando y aterrorizando… Simplemente basta con recorrer sus semblantes muertos, asustados, abundan por doquier, lo mismo que los airados. Las manifestaciones constantes se repiten pero no representan a la nación entera. Pero no es la nación entera, aunque podría llegar a serlo, ya que la podredumbre se propaga hacia afuera desde su centro de incendio.

Es más bien retador y no estimulante ante todos los jóvenes, sedientos de poder político, en vez de Justicia y rectitud. Los educadores, por otra parte, deben ponerse al día con las demandas de la hora actual. Las modalidades cambiantes… el fermento…

Se está conduciendo todo al momento en que las compuertas de seguridad van a abrirse y las aguas sucias inundarán nuestro ambiente infectando todas las regiones con una pestilencia peor que cualquier otra plaga. Y esto conducirá a un efecto dominó… Eso es a lo que le temen las actuales autoridades… Muchos están haciendo y tejiendo sus planes, pero se olvidan que el destino también tiene planes.

El futuro de un país

La inteligencia de los estrategas, tanto basada en una amplia formación como la que nace de la intuición, ya no es suficiente. Y en breve dejará de ser considerada inteligencia si no se apoya en algún sistema de captación de información, concepción y seguimiento de estrategias, apoyo a la toma de decisiones y medición de resultados. Es simple, no existe cerebro humano que pueda cruzar 10.000 variantes para seguir cuál es el mejor camino a tomar. Ese es el nivel de información que permite tomar decisiones correctas.

La improvisación en la toma de decisiones ya ha perdido su lugar, tanto en las empresas como en el tablero internacional. No hay más excusas, tanto los políticos, como los empresarios y los embajadores deben entender que quedarse en el actual sistema es retroceder y avanzar significa ganar muchas cosas, sobre todo tiempo. Un estadista, un empresario o un político debe preocuparse por el futuro, tanto de su empresa como de su país y tener su cabeza puesta en lo que pase en los próximos años. Hoy no se trata de buscar respuestas, sino de encontrar las preguntas adecuadas, y en crónicas anteriores las hemos expuesto.

Como dijera José Ingenieros: “Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen, los hombres geniales y pueblos fuertes sólo necesitan saber a dónde van”.

Por: Ernesto Martinchuk, periodista