Patricia Bullrich respaldó a Lorena Villaverde y apuntó a que “hay mucho ruido y pocas nueces”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró este martes su respaldo a la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, al advertir que en torno al caso hay “mucho ruido y pocas nueces”.

“Las personas, para ser expulsadas de un cuerpo, o para no entrar, tienen que tener una condena, y no es el caso de Villaverde, hay mucho ruido y pocas nueces”, expresó la funcionaria.

“No tiene ni siquiera una causa, entonces es una impugnación política. Si están los números (para evitar la impugnación) de Villaverde veremos el viernes, espero que sí. La Constitución es clara, la impugnación deber ser después de su designación (como candidata) y antes de su votación, lo ha dicho también la Corte”, insistió.

Bullrich sostuvo que si Villaverde “ha sido elegida por el pueblo de Río Negro, y ratificada por la Legislatura provincial, su certificado de antecedentes la pone en el ligar de los inocentes”, declaró sobre la impugnación que pesa sobre la legisladora electa acusada por vínculos con el narcotráfico.

“Si hay que juzgar a alguien inocente porque políticamente estamos en un partido distinto, nos estamos equivocando. Es una impugnación política”, completó, al ser consultada durante la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones.

En cambio, la funcionaria hizo foco sobre la situación de los senadores peronistas electos Jorge Capitanich y Martín Soria, a quienes LLA buscó impugnar a modo de contragolpe frente al accionar sobre Villaverde.

“Capitanich tiene una causa que es muy dura, que es la participación no directa, pero sí en el montaje de la estructura del clan Sena que terminó en el homicidio de Cecilia Strzyzowski, esa fue la causa de la impugnación. Soria tiene la causa de la falsificación de la firma de su padre asesinado”, sostuvo Bullrich.

Con información de la agencia Noticias Argentinas