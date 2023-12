Piqueteros Vs Javier Milei: Empate técnico

Los piqueteros marcharon y cortaron calles, pero faltaron organizaciones de gran número como el Evita, casi no hubo menores de edad y no se cortaron avenidas principales como la 9 de Julio. Hubo pocos detenidos y ambos sectores se dieron por satisfechos.

La primera marcha piquetera contra la gestión de Javier Milei finalizó este jueves sin graves disturbios, aunque se registraron momentos de fuerte tensión cuando manifestantes forcejearon con efectivos policiales.

El saldo final fue de dos detenidos y un agente herido.

Empate

Tanto el Gobierno como los piqueteros se dieron por satisfechos al final de la jornada. Pudieron decir que marcharon a pesar del Protocolo Antipiquetes y no sufrieron la represión policial a pesar de que se movilizaron sobre las calles y algunas fueron cortadas como frente al Cabildo donde hubo corte total y también en Avenida de Mayo, allí se instaló de hecho un escenario.

El Gobierno celebra que casi no hubo menores de edad en la marcha, no participaron organizaciones grandes como el Evita y no se cortó la Avenida 9 de Julio además de no haberse reportado incidentes importantes, aunque la falta de acción policial en algunos cortes hacen sospechar que hubo tolerancia ante los anuncios de Javier Milei de la noche.

Desarrollo

La principal columna de manifestante ingresó a la Plaza de Mayo por Diagonal Sur y fue allí, antes de arribar, cuando se produjeron los incidentes.

Un policía a bordo de una moto cayó al piso cuando buscaban arrear a los manifestantes hacia las veredas y posteriormente hubo forcejeos y empujones entre piqueteros y uniformados.

Hubo en el lugar un despliegue inusual de agentes de la Policía Federal y de la Gendarmería, algunos de ellos llevando armas largas desenfundadas, en el marco del protocolo antipiquete que implementó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Posteriormente se produjeron las dos detenciones de manifestantes, uno de ellos luego de haber herido con un arma blanca a un efectivo, según se informó.

« Hoy se terminó el vale todo» , dijo Patricia Bullrich en conferencia de prensa y valoró el «mínimo del uso de la fuerza».

Pasadas las 16:30 comenzaron a llegar a la plaza, como también otra columna procedente de Diagonal Norte. Allí confluyeron portando banderas del PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y Nuevo MAS, entre otros espacios políticos.

Allí leyeron un documento plagado de críticas contra la gestión de Milei y sus primeras medidas, a 10 días de haber asumido, y cerca de las 18 comenzó la desconcentración.

Con información de agencia NA