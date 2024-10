Política Argentina: de fracaso en fracaso…

La palabra más «temida» y menos querida por la política Argentina, es sin duda «Fracaso»…Pero cuando se reconoce, es una palabra que se puede transformar en Positiva con «oportunidad».

Desde el advenimiento de la Democracia, en 1983, los rgentinos venimos de fracaso en fracaso (antes, de golpe en estado en golpe en estado, era un «desastre») nadie terminaba un mandato y el partido que era oposición en ese momento (fuera radical o peronista, iba a «golpear los cuarteles») para que se hicieran cargo los militares.

(Esto se lo cuento a las nuevas generaciones, para que entiendan que no fue fácil poder mantener éste sistema de vida llamado «Democracia» en el país).

Por primera vez en la Historia, llevamos 41 años de vida democrática ininterrumpida. Es decir, que «algo» aprendimos por lo menos…

Pero es así, los civiles son los que tienen que gobernar los países y los militares custodiar las fronteras, para eso estudiaron, para eso se formaron y para eso tienen la capacidad operativa.

Parece una obviedad, pero existen algunos grupos que con el «desastre» que están haciendo los civiles cuando gobiernan, «sueñan» que en algún momento tengan alguna chance.

A mí, particularmente, no me parece, nosotros como (sociedad) la «misión» que tenemos es aprender a convivir, debatir, compartir, consensuar y encontrar salidas conjuntas, tengamos la misma idea o no, para construir un país con futuro.

En los últimos 20 años hicimos todo lo contrario; el «relato» kirchnerista se esmeró en crear la «grieta», vernos en una mesa como «enemigos» en vez de «adversarios» y produjo una división ideológica que le hizo (y le hace) mucho daño al futuro del país.

Algunos, muchos, nos hemos dado cuenta de ésto y hemos comenzado un camino inverso, estamos intentando «cerrar ésta grieta» con ideas y con actitudes, muy diferentes a los años anteriores.

Memoria

Tener «memoria» es «clave» en ésta etapa; saber que estamos viviendo como sociedad uno de los momentos más difíciles en materia económica (por como nos dejaron las políticas populistas, en donde emitir, crear inflación y empobrecer a la sociedad, fue un «sistema» que logró su cometido) y que ahora, luego de la reacción de «hartazgo» de los Argentinos y quizas darnos cuenta adonde nos llevaba ésta política regresiva, cambio «drásticamente» el curso y votó a éste gobierno actual con ideas diametralmente opuestas.

Nueva chance

En el 2025 tendremos nuevamente la obligación de votar (en medio término, es votación legislativa, ya que se renovarán Diputados y Senadores Nacionales) y allí, el Argentino será actor fundamental del futuro del país, porque le dará o no al Pte Javier Milei, las bancas que necesita para poder tener mayoría (o una mayor fortaleza política en el Congreso Nacional) sacar las leyes que necesita para su plan de desarrollo o seguirá dándole «poder» al Kirchnerismo, que es lo mismo que «atraso», «palos en la rueda» o como quiera llamarlo.

El Argentino decidirá lo que quiere, eso sí, si vota «atraso» no se moleste después si llueven análisis políticos del extranjero (como ya ha pasado) destacando que al «Argentino le gusta ser pobre»…

Porque será una realidad, porque es una receta que ya «probamos» durante 16 años y miremos donde nos llevó, inflación por las nubes, desocupación, pobreza, indigencia, etc…

Todo ésto no se lo podemos «endilgar» al nuevo gobierno, simplemente porque lleva 10 meses (no llegó al año todavía) y con su estrategia económica, está logrando objetivos claros (en la macroeconomía) con el esfuerzo de todo el pueblo Argentino que está «bancando» el sinceramiento de las tarifas, el equilibrio fiscal, la baja de inflación y todos los índices económicos que hoy dan positivo.

Ahora falta reactivar la «microeconomía», la de todos los días, el fortalecer el poder adquisitivo de los habitantes y poder lograr que lleguen inversiones que generen puestos de trabajo y desarrollo…

Ese es el desafío actual… Una vez en un análisis que hice dije «el Argentino NUNCA vota para «atrás» siempre lo hace para «adelante» y aprende de los errores…» y me equivoqué, porque con el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, volvimos 50 años para atrás…

Ojalá no lo hagamos de nuevo, porque sería el fin de ésta «nueva Argentina» que está naciendo y dejando atrás años de políticas equivocadas y corrupciones en todos los niveles del Estado.

Esa frase acuñada hace años «el pueblo nunca se equivoca» (cuando vota) nunca la compartí, porque nos hemos equivocado mucho, porque teniendo un país potencialmente rico y un vasto territorio fértil, hemos dejado que un puñado de tipos indecentes se robaran nuestro futuro.

No lo hagamos de nuevo, pensemos en el esfuerzo que estamos haciendo y sino un «botón sirve de muestra»: Vean cómo está Pcia de BsAs que sigue manejada, dominada y conducida por el populismo; ¿Está mejor o peor que otras ciudades con otro color político y otras ideas más modernas de desarrollo?

Para pensar. Hasta la próxima.

Por: Pablo Rennella (Analista Político)