¿Por qué no bajan los precios y los impuestos?

El 15/02/24 hice un analisis similar y un año después, todos los medios del país están hablando de ésto.

Los empresarios de Argentina ¿entienden lo que está pasando? ¿Se dan cuenta del «momento» por el que está transitando la economía?

Ayer escuchaba a un prestigioso Analista social de Buenos Aires y decía «el país trans’ta en una ‘bisagra’ social muy importante, o ponemos a Argentina en forma competitiva con el mundo o volvemos a las viejas costumbres de depender del Estado; los empresarios prebendarios tienen que comprender que se acabó la ‘coima’, la ‘especulación’ y se tienen que poner a trabajar en sus empresas para hacerlas competitivas con el mundo», sostuvo. Me pareció espectacular esta definición, porque es así, después de estar más de una década «detenidos en el tiempo», cerrando puertos y coercionando a los que querían exportar, bueno esta es la oportunidad… Más allá del gobierno, tiene que ser la Sociedad Argentina quien se decida a ponerse los «pantalones largos» y salir a competir, poner los precios acordes y sino se terminarán «fundiendo» pero no por el gobierno actual sino por su propia ambición y no «ver», no tener «visión de futuro»…

Yo lo critique a Milei porque dejaba que los «empresarios pusieran el precio que quieren a sus productos» y recientemente, en una entrevista que le hizo al colega Fantino me contestó (abajo miren el link)

Es así, señores, empresarios, políticos (sobretodo Gobernadores) sino BAJAN los precios y los impuestos provinciales, no les vislumbro un gran futuro…

Se vienen las elecciones de medio término, tanto el Pro como la LLA quieren llenar el Congreso Nacional con legisladores que «legislen para la gente», el Senado ésta semana quiere volver a insistir con «Ficha Limpia» y existe todo un Proceso Nacional que pretende que podamos desarrollar todas las capacidades que tenemos, productivas y de crecimiento…

Me pregunto ¿Se entenderá? ¿O seguiremos «especulando, que no va a funcionar»?

Depende de nosotros, depende de TODOS… depende de vos…

Sumemos, no restemos con ideas «retrogadas» y negativas…

¡Argentina Positiva es Argentina Potencia!

(Esa expresión siempre se me quedó grabada) Cómo la tradicional «ver el vaso medio lleno»…

¿Es tan difícil?

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)