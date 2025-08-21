Presuntas coimas de Karina Milei y Lule Menem: Francos no pone «las manos en el fuego»

El jefe de Gabinete confirmó la salida del director de Discapacidad pero evitó avalar a funcionarios mencionados en audios sobre supuestas coimas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la salida del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras se refirió con extrema cautela a los audios que involucran a la hermana del presidente y a su asesor en una presunta trama de coimas.

La salida de Spagnuolo

Durante su llegada al Hotel Alvear para participar del encuentro «Council of the Americas», Francos abordó brevemente con periodistas la crisis desatada por los audios que vinculan a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem con presuntos pedidos de coimas a laboratorios.

«La salida de Spagnuolo está confirmada por una decisión que el Presidente tomó ayer», afirmó el jefe de Gabinete, refiriéndose al director de ANDIS, Diego Spagnuolo, cuya voz aparecería en las grabaciones filtradas.

La postura de Francos

Frente a las consultas sobre la veracidad de los audios, Francos adoptó una posición evasiva: «Yo no les puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia». El ministro enfatizó: «Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario».

El jefe de Gabinete explicó que corresponde a la Justicia determinar los hechos: «El juez que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo para ver si ratifica los dichos que han aparecido en unos audios que, la verdad, no sé de dónde salen».

Mención a los involucrados

Consultado específicamente sobre la inocencia de Karina Milei y Lule Menem, Francos insistió en remitir todo a la investigación judicial: «No me pregunten por supuestos sobre Karina Milei o Lule Menem son temas que tiene que investigar la Justicia».

Aunque inmediatamente aclaró: «Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de Eduardo ‘Lule’ Menem», mantuvo su postura de que corresponde a la Justicia determinar la verdad de los hechos.

La filtración de los audios generó fuertes ruidos internos en el gobierno, particularly por la mención a que el presidente Javier Milei habría tenido conocimiento del tema tiempo atrás. La oposición aumentó la presión para que el Ejecutivo dé explicaciones, especialmente en el ámbito del Congreso Nacional.