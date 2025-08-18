Ricardo Alfonsín encabeza la lista como candidato a diputado nacional con Proyecto Sur, Forja y socialistas

En la foto los dirigentes Radicales César Martucci y Ricardo Alfonsín, junto a los de Proyecto SUR Marina Cassese, Osvaldo Gatti y Jose Luis Fabri.

Ricardo Alfonsín presentó la lista, que encabeza, de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de Octubre.

¨Esta lista reúne a radicales alfonsinistas, peronistas seguidores de las ideas de Pino Solanas, socialistas, independientes y forjistas” señalaron desde el espacio.

La lista se completó con la ex diputada nacional Lilia Marina Cassese (Proyecto Sur), Gustavo López (Forja), la dirigente de Bragado Celina Sburlatti, el presidente de Proyecto Sur Buenos Aires, Hugo Maltempo, Julia Larcamón de Forja y el socialista Martín Canay, entre otros.

Límites a Milei

Con motivo de esta presentación, Alfonsín comentó que “Hay que ponerle límites a Milei en el Congreso, la gente quiere una opción que los incluya».

“El modelo económico fracasó. Una vez más, la realidad ha demostrado que las recetas neoliberales no resuelven los problemas de los argentinos; los complican.”, dijo Alfonsín.

“Esto no va más. Antes o después de las elecciones tendrán que hacer los cambios. Para sostener los dos pilares en los que se apoyaba, era necesario hacer caer los salarios, subir las tasas de interés por las nubes. Ambas cosas hicieron caer el consumo, la caída del consumo hizo caer producción y la inversión. Cerraron fábricas, aumentó el desempleo”, sostuvo Alfonsín en declaraciones radiales.

Alfonsín pidió que “no nos engañemos. La derecha va a decir que el fracaso no es el modelo, sino que es de Milei. Pero la verdad es que son las recetas neoliberales las que fracasaron”.

Los aliados

Además de Proyecto Sur, y FORJA, se suman a la candidatura de Alfonsín un sector del socialismo bonaerense, radicales disconformes con la actual dirección que ha tomado el partido, peronistas e independientes que comparten el objetivo de “construir una alternativa, y frenar el avance de Milei en el Congreso”.

“Contribuir con legisladores que le pongan límites al presidente es lo que motivó nuestro deseo de participar en la provincia de Buenos Aires en octubre”, agregó Alfonsín.

“No hay un gobierno menos republicano más oligárquico, más autoritario que este. Si nosotros creemos que es sincera nuestra preocupación por el funcionamiento de las instituciones de la república, le propongo a todos los partidos políticos digan cuál es su idea sobre la ley que reglamenta hoy el uso de los decretos de necesidad y urgencia, esa ley es inconstitucional y hoy permite gobernar por decreto sin límite. Derogar esa ley sería un golpe de fondo contra el autoritarismo”, dijo Alfonsín.