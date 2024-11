Tras el fracaso de la Ley de Ficha Limpia, Macri disparó: “Con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”

El ex presidente Mauricio Macri se expresó a través de las redes sociales luego de que este jueves se cayera nuevamente la sesión para tratar el proyecto del PRO de Ficha Limpia, que impide que personas condenadas por delitos de corrupción accedan a cargos electivos.

“Hoy, en la sesión de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina”, introdujo en sus redes sociales el fundador del PRO, quien cuestionó la falta de quórum para debatir la iniciativa que había sido propuesta por su espacio.

En este sentido, el ex presidente preguntó: “¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?”.

“Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”, aseguró Macri.

Vale recordar que, el tratamiento del proyecto de ley, impulsado por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, había sido pautado para este jueves luego de que la semana pasada fracasara la sesión también por falta de quórum: faltó solo un legislador para que se habilitará la discusión en el recinto.

Ante este escenario, y confiados en que esta vez se iba a alcanzar el número de legisladores para el debate, se decidió posponer la jornada para este jueves. Sin embargo, esta vez hubo una cifra incluso inferior a la del primer llamado. La sesión de Ficha Limpia requería la presencia de 129 diputados, pero solo asistieron 116.

En efecto, el debate se canceló por la ausencia de diputados de todos los bloques: 8 de La Libertad Avanza (LLA), 3 del PRO, 2 de la Unión Cívica Radical (UCR), 7 de Encuentro Federal y 2 de Democracia Para Siempre (DPS). Además, de los 99 legisladores que forman parte de Unión por la Patria (UxP). En cambio, sí asistieron los 6 de la Coalición Cívica (CC) y los 3 del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Entre los ausentes del espacio amarillo estuvieron Aníbal Tortoriello que está cursando una enfermedad, José Núñez y Gabriel Chumpitaz, mientras que por los libertarios no asistieron Pablo Ansaloni, Maria Lorena Macyszyn, Carolina Piparo, Emilia Orozco, José Peluc, Santiago Santurio y Álvaro González. En tanto, Marcela Pagano está con licencia por embarazo.

Por Encuentro Federal no dieron quórum Miguel Ángel Pichetto, Alejandra Torres, Nicolás Massot, Ricardo Lopez Murphy y Jorge Avila. En tanto, en el caso de los radicales, en el bloque Democracia estuvieron ausente Mariela Coletta, está cursando un embarazo, y Jorge Rizzotti, mientras que por el lado del bloque UCR se ausentaron José Tournier y Natalia Sarapura.

Fuente: Diputados Bs. As.