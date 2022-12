Tras la condena a prisión, Cristina Kirchner dijo que no será candidata

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023, en un mensaje emitido por sus redes sociales tras conocerse su condena a prisión en el juicio por Vialidad.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, Cristina Kirchner expresó: «No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, [Héctor] Magnetto. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa«.

“Mascota de usted, nunca jamás», añadió en referencia al empresario del multimedio.

«No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora…mi nombre no va a esar en ninguna boleta. Termino como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa″, precisó la expresidenta cuando faltan meses para la presentación de las boletas electorales.

«Voy a volver a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar» a quien fuera su esposo, Néstor Kirchner, concluyó.