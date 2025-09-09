Tras la derrota electoral y el respaldo del FMI, Milei ratificó el rumbo económico

Javier Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”

En medio de la fuerte tensión financiera por la derrota electoral y minutos después de recibir un explícito respaldo del FMI, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que no habrá cambios en la política económica. “Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, afirmó en un mensaje en sus redes sociales.

El posteo del mandatario, publicado este martes por la tarde, busca reforzar la señal de estabilidad enviada más temprano por el ministro Luis Caputo y por la vocera del Fondo Monetario, Julie Kozack, quien había asegurado que el organismo “apoya” el ancla fiscal y el marco cambiario del Gobierno. Según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas, el Presidente busca así contener la incertidumbre de los mercados, que reaccionaron con una fuerte suba del dólar y caída de los bonos tras el resultado del domingo.

Los tres pilares de Milei

En su mensaje, el Presidente enumeró los tres pilares de su programa que se mantendrán inalterables y cerró con su clásico “VLLC!”:

(1) Equilibrio fiscal;

(2) Mercado monetario ajustado; y

(3) En lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

Además, seguiremos desregulando.

La ratificación del rumbo llega en simultáneo a la reconfiguración política del oficialismo, que anunció la creación de una “mesa política nacional” y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para intentar contener la crisis desatada por el resultado electoral.

Con información de la agencia Noticias Argentinas