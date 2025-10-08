Un dirigente liberal dijo que Karina Milei le “quitó 11.500 dólares” para la campaña

El dirigente liberal Gastón Alberdi afirmó este miércoles que el detenido Federico ‘Fred’ Machado participó en reuniones en las que también estaba el presidente Javier Milei.

El dirigente liberal Gastón Alberdi afirmó este miércoles que el detenido Federico ‘Fred’ Machado participó, en 2021, en reuniones en las que también estaba el presidente Javier Milei, donde se organizaba la campaña para las elecciones legislativas de ese año, y sostuvo que “por supuesto” está dispuesto a declarar eso ante la Justicia si lo citan como testigo.

Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, aseguró que en esas reuniones participaban “José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y otras personas como (la diputada rionegrina) Lorena Villaverde y la diputada Romina Diez, de Rosario, además de algunos economistas”, entre los que mencionó a Leonardo Cositorto.

Karina Milei me “quitó 11.500 dólares”

“Fueron en el mes de febrero de 2021, unas cinco o seis veces en las oficinas de Ramiro Marra, que se denominaban Bull Market, en el octavo piso de la Fundación Fortabat, en Viamonte y Bouchard, frente a Puerto Madero”, detalló Alberdi en declaraciones a radio Splendid AM 990.

El dirigente explicó que en esas oficinas él “coordinaba los grupos de acción política y equipos de gestión en la sala de juntas, al lado de la oficina de Ramiro (por Marra)”, y dijo que, si bien no participaba de las reuniones con Machado, se lo presentaron como “empresario minero y aeronáutico”.

Además, aseguró que en esas reuniones también participaba la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre quien dijo que “recaudaba” fondos para la campaña y aseveró que a él le “quitó 11.500 dólares”.

En la cartera Gucci

Sobre Karina Milei, Alberdi dijo que el hecho sucedió “en las oficinas del abogado Rodrigo Balbuena, en Suipacha, 920, primer piso” , y señaló que si bien el dinero debía ser para la campaña electoral, Karina Milei “lo metió dentro de su cartera Gucci y no vi que se reflejara” en la rendición de cuentas.

“Me pidió el ‘entre’, como se le dice a colaborar con la campaña, me dijo que las cosas no se pagaban solas, y bueno, se lo puso en la cartera y se fue”.

Tras asegurar que está dispuesto a declarar en caso de ser citado por la Justicia, expresó: “Adelante, que se animen, que no sean cobardes los jueces y los fiscales” y agregó: “No soy cobarde, soy valiente y tengo honestidad”.

Críticas a Marra

Asimismo, criticó al legislador porteño Ramiro Marra “porque dice no conocerme y que no estuve en su oficina”, cuando existen “fotos que atestiguan todo lo contrario”.

Al referirse a Marra afirmó que “él me dijo casi llorando, en sus oficinas, que había puesto 2 millones de dólares y que los tuvo que poner para su candidatura a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque él no tenía un partido político y bueno, le costaba».

Con información de agencia NA