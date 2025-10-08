Duró poco Diego Santilli como candidato de Milei: fallo judicial e incertidumbre en el Gobierno

El juez Ramos Padilla rechazó el pedido oficialista para que Santilli encabece la lista bonaerense y dispuso que Karen Reichardt ocupe el primer lugar.

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista bonaerense de diputados nacionales en reemplazo de José Luis Espert, disponiendo en cambio un corrimiento natural de la nómina que deja a Karen Reichardt como primera candidata. La decisión judicial, conocida este miércoles, sumió al oficialismo en una nueva incertidumbre apenas un día después del anuncio del cambio.

Los fundamentos del fallo

El magistrado consideró inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019 para definir el orden de la lista tras la salida del economista. Ramos Padilla determinó que el corrimiento debía realizarse de manera natural, manteniendo el orden originalmente oficializado y respetando la alternancia de género establecida en el Código Electoral Nacional.

En sus fundamentos, el juez advirtió que habilitar un cambio como el propuesto por el oficialismo implicaría un perjuicio para las candidatas mujeres, ya que «a través de la renuncia de dos postulantes femeninas se estaría mejorando la posición de todos los candidatos varones de la lista titular». El fallo citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia que en situaciones similares declararon inconstitucional la aplicación del mismo decreto.

La nueva configuración de la lista

Como consecuencia de la resolución judicial, Reichardt -cuyo nombre legal es Karina Celia Vázquez- ocupará el primer lugar de la boleta libertaria. Santilli quedará en segunda posición, seguido por Gladys Humenuk en tercer lugar, Sebastián Pareja en cuarto y Johanna Longo en quinto.

El magistrado aceptó las renuncias de Lucía Elizabeth Benardoni (34° titular) y María Gabriela Gobea (5° suplente), ambas alineadas políticamente con Espert, pero aclaró que estos movimientos no pueden alterar la estructura general de la lista. Subrayó que «sin existir una regulación legal específica para el caso, corresponde mantener incólume el orden oportunamente oficializado».

Las consecuencias inmediatas

Desde el Gobierno nacional se prevé una apelación ante la Cámara Nacional Electoral, aunque en la Casa Rosada descuentan que el tribunal podría ratificar el criterio adoptado por Ramos Padilla. El fallo no incluyó una definición sobre la reimpresión de la Boleta Única de Papel, por lo que el magistrado convocó a una reunión con los apoderados partidarios para resolver este aspecto.

En el Ejecutivo reconocen que es probable que los bonaerenses encuentren en el cuarto oscuro las boletas ya impresas con la imagen de José Luis Espert, lo que agregaría otro elemento de confusión para los votantes. La resolución judicial deja firme la participación de Reichardt como principal candidata de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense, marcando un nuevo capítulo en la crisis electoral del oficialismo.