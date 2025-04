Viviana Canosa denunció a Lizy Tagliani y una red de trata que jaquea a Telefé

La periodista Viviana Canosa se presentó en Tribunales para denunciar a Lizy Tagliani y a otras personas de la farándula de las cuales no dio nombres pero estarían vinculadas al canal Telefé.

Viviana Canosa denunció este lunes en su programa «Viviana en Vivo» en canal 13 del Grupo Clarín supuestos casos de pedofilia en la farándula y especialmente apuntó contra Lizy Tagliani y Costa, dos figuras del canal Telefé.

Sobre Costa dijo: «Costa, te voy a mandar pebetes a tu casa. Me dijeron que te gustan mucho los pebetes. Habría videos en boliches con menores y drogas«. Dijo que «habría un video de famosos con menores», y lanzó: «¿Será verdad que traen chicos rusos menores de 14 años y se los dan a chicos trans?».

«¿Será verdad que traen de Misiones a Chicos pobres? Los llevan a casas que alquilan para ejercer la prostitución?», agregó.

Y sobre Tagliani, Afirmó: “Yo quiero decirte, Lizy, que tu vida es una gran mancha, estás más sucia que una papa. Y te pregunto, Lizy: ¿por qué creés que Fernando Burlando, cuando lo llamaste el viernes a la noche para preguntarle si podía representarte, te dijo que no? Que cuando Burlando escuchó hablar de menores, ahí dijo ‘mejor no me meto en esta’”, disparó la periodista en su editorial.

Denuncia en Comodoro Py

Con una historia en su cuenta de Instagram, Canosa anunció que se apersonó ante la Justicia, algo que iba a realizar mañana, según anticipó en su editorial: “Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. Entrando a declarar”, posteó.

Al salir, la conductora fue abordada por le prensa y trató de no dar demasiadas explicaciones. «Va a hablar mi abogado, escuchen a mi abogado», dijo y le dio el pie a Juan Manuel Dragani para explicar lo que fueron a hacer.

«Estoy haciendo el laburo correcto, vengo a la Justicia», sumó Viviana, quien explicó que adelantó su declaración porque recibió amenazas.

Qué dijo el abogado de Canosa

Dragani confirmó que “la causa está bajo secreto de sumario” para cuidar lo presentado y ahora la investigación “va a sorteo”.

El letrado sumó que en las próximas horas van a aportar “algunas pruebas más” y que no acusaron a “personas en particular”, si no “lo que sabemos”.

Por otro lado, destacó que Viviana “no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas” y que en lo presentado “hay un poco de todo”.

“Ya está todo en manos de la Justicia. El llamado a indagatoria es muy pronto, se deben investigar todo lo presentado”, remarcó.

En medio de la declaración de Canosa en Comodoro Py, Lizy Tagliani enfrentó los dichos de Canosa durante el inicio de su programa radial en Radio Pop donde negó rotundamente las acusaciones de abuso de menores y de formar parte de una supuesta red de pedofilia.

“Quiero arrancar esto para hablarles y decirles a todos esto que me está pasando es mentira, nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad”, comenzó la conductora, sosteniendo que “va a llegar hasta donde tenga que llegar” para demostrar que es inocente.