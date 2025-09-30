Ya hay 14 obras sociales declaradas en crisis por el Gobierno

La Superintendencia de Servicios de Salud incorporó a la Obra Social de la Actividad Azucarera Tucumana y a la de Conductores de Taxis de Córdoba a la lista de entidades en crisis.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) declaró en crisis a otras dos obras sociales, sumando un total de 14 entidades en problemas. La medida alcanza a la Obra Social de la Actividad Azucarera Tucumana y a la de Conductores de Taxis de Córdoba, y fue oficializada mediante las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025. Las acciones se enmarcan en el plan de reordenamiento del sistema sanitario impulsado por el Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar prestaciones de calidad y recuperar la sostenibilidad financiera.

Ambas obras sociales presentaron falencias contables, deficiencias administrativas y limitaciones financieras que superaron los factores de criticidad establecidos por la normativa vigente. Como respuesta, se dispusieron medidas excepcionales para evitar mayores perjuicios en la cobertura de los afiliados. Las resoluciones ordenan que, en un plazo de 15 días, cada entidad presente un plan de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales para superar la crisis. El seguimiento estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro.

Catorce obras sociales en crisis

Con estas dos incorporaciones, la Superintendencia informó que ya son 14 las obras sociales declaradas en crisis. Además, se iniciaron siete procedimientos de baja y otras ocho entidades permanecen bajo intervención. Entre las recientemente afectadas se encuentran la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, la del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro (resoluciones 1643/2025 y 1644/2025), y la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución, todas obligadas a presentar planes de recuperación.

El proceso de supervisión también llevó a la disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), con apenas 50 afiliados, y a la eliminación del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD) por irregularidades administrativas.

Listado completo de obras sociales en crisis

Las entidades actualmente en proceso de crisis incluyen:

Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)

Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos)

Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)

Obra Social de Volkswagen Argentina

Obra Social de Fedecámaras (Osf)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Peones de Taxis de Rosario

Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas

Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza

Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma

Obra Social de la Actividad Azucarera Tucumana

Obra Social de Conductores de Taxis de Córdoba

Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución

Preocupación por la estabilidad del sistema

La Superintendencia destacó que el objetivo es fortalecer la fiscalización para garantizar un sistema de salud sustentable, con gestión transparente y acceso a prestaciones de calidad. Sin embargo, las intervenciones, que también alcanzaron a la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), la del Personal Mosaista (OSPM) y la de Vareadores (OSV), generaron incertidumbre entre los afiliados y críticas de los sindicatos. Estos últimos denuncian que las medidas buscan debilitar el sistema solidario de salud, afectando la continuidad de la cobertura.