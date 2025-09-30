Paro en el PAMI: Los trabajadores llevan casi 1 año con «salarios congelados»

Los gremios con representación en el PAMI definieron protestas y acciones en todas las oficinas. Habrá un paro de tres días a nivel nacional.

Así lo resolvió el Frente Sindical de Unidad integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la UTI (Unión de Trabajadores del Instituto), el SUTEPA (Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI) y APPAMIA (Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines).

«Llevamos más de 350 días con los salarios congelados. Desde la creación de la obra social no existen precedentes de un ajuste de esta magnitud. Recortan los ingresos de los trabajadores y las prestaciones de los jubilados», enfatizó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

ATE, en conjunto con las otras entidades gremiales, lanzó medidas de fuerza progresivas a partir del congelamiento salarial. Durante hoy martes y el miércoles se realizará un paro total de actividades desde las 11 de la mañana y el día jueves se sumarán otras acciones desde el mediodía en todas las sedes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).

PAMI: Más de la mitad de los empleados por debajo de la línea de pobreza

El sindicato de Aguiar avisó que las protestas se incrementarán en caso de no tener respuestas por parte de las autoridades al pedido de recomposición salarial para los más de 12.500 empleados en todo el país.

Aguiar remarcó que «más de la mitad de los empleados cayeron por debajo de la línea de pobreza y son muchos los profesionales que están migrando por los sueldos tan bajos. Esto repercute de manera negativa en los servicios que brinda el Instituto. Tienen que explicar a dónde está yendo a parar la plata, porque estamos hablando de uno de los presupuestos más grandes del Estado nacional».

«Se trata de un reclamo absolutamente justo y razonable. Si no existen respuestas concretas, vamos a profundizar las medidas de fuerza en todo el país», sumó el dirigente y concluyó: “Y que nadie se escandalice porque los trabajadores hacemos paro. Es el Gobierno el que odia a los viejos, les quita los medicamentos, paga haberes de miseria y les pega todos los miércoles”.

La lucha en unidad en el PAMI

Las protestas se vienen desarrollando desde hace semanas en el organismo, con fuerte presencia de las representaciones gremiales en todo el país en el desarrollo de asambleas en oficinas y manifestaciones masivas en demanda de mejoras salariales.

Los sindicatos actúan en bloque, en el marco de una unidad histórica alcanzada y la urgencia de una respuesta frente al ajuste salarial y la falta de diálogo con las autoridades. El plan de lucha se inició el 18 de septiembre con un cese de tareas a nivel nacional, y los gremios aseguran que las medidas escalarán progresivamente si no se atienden sus reclamos.

Con información de agencia Infogremiales