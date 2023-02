2023 con la siembra del 2022: los Olimpia, Messi, Gabriela, Valeria…

Y sí, después de San Valentín serán ya 60 los estupendos días en los que recordaremos dos escenarios especialísimos: la carta que circuló en internet de Lio Messi a 30 días de haber sido Campeones y que nuestro país haya obtenido el Título y la Copa en el Mundial de Qatar y los infaltables Premios Olimpia que tuvimos el agrado de cubrir y publicar multimedialmente en nuestras redes sociales vistas por más de 2000 lectores.

Felices, recordemos entonces algo de ambos: “Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño” nos escribía Lionel Messi a todos los argentinos en una de sus redes sociales, “Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!”

Y además de la merecidísima Copa continuemos celebrando también a los ganadores de los Olimpia ! Las disciplinas, el glamour, los consagrados, las alegrías ? Bueno, sí, a pedido de nuestros lectores reposteamos y rememoremos juntos ése gran momento:

Olímpia 2022

UNA DE LAS MEJORES NOCHES DE LA GRAN FIESTA DE LOS PREMIOS OLIMPIA

Producción fotoperiodística y vídeos: Mariana Bouza

Se realizó en el Golden Center de Parque Norte y asistió además del CPD representado por su Vpte, Osvaldo Yankilevich, la Confederación Argentina de Deportes con la figura de su Pte., Roberto Gerbasi. Las disciplinas fueron 60 y los deportistas nominados más de 150. Los ganadores, tanto en deportes convencionales como en adaptados, que se llevaron las estatuillas de plata la máxima premiación del deporte argentino fueron los siguientes:

Ajedrez: Claudia Amura. (Aquí pueden linkear y likear en You Tube las palabras de la GM Claudia Amura y del Presidente de la FADA Ing. Mario Petrucci:

https://www.youtube.com/shorts/fZ0FyjNfItw

https://www.youtube.com/watch?v=yW39uSd7_NI

Atletismo: Franco Florio, Automovilismo: Leonel Pernía, Básquetbol: Gabriel Deck, Béisbol: Exequiel Talevi, Billar: Ricardo Diéguez, Bochas: Guillermo Montemerlo, Boxeo: Fernando Martínez, Canotaje: Agustín Vernice, Cestoball: María Belén Ladogana, Ciclismo: Nicolás Tivani, Deportes Universitarios: Micaela González, Equitación: Damián Ancic, Esgrima: Isabel Di Tella, Esquí Alpino: Tiziano Gravier.

Y aquí en esquí hago un alto no en la nieve sinó en el texto para destacar la Felicidad de sus papás (nada más y nada menos que Alejandro Gravier y Valeria Mazza !!!), súper orgullosos. Tiziano Gravier, aliviado y súper feliz, ganador de la Copa Sudamericana de overall, y primer título de la categoría mayores, seguido por dos chilenos, ostenta el máximo galardón que le permitió, conocedor del esquí alpino, comenzar su tour europeo.

Ahora ó cuando gusten pueden ver y likear los dos vídeos con la expectativa previa de sus padres, el momento en el que Tiziano Gravier es consagrado ganador y recibe el premio su Mamá y luego su declaración posterior exclusiva para nuestro medio en éstos links:

https://www.youtube.com/watch?v=a3xcv0U0dJY

https://www.youtube.com/watch?v=uEKItU-FKr0

https://youtu.be/TgHYKEOzNaU

https://www.youtube.com/watch?v=ZuwX2ASYB38

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Fútbol: Lionel Messi, Futsal: Matías Edelstein, Gimnasia: Daniel Villafañe, Golf: Augusto Núñez, Handball: Lionel Maciel, Hockey sobre césped: Agustina Gorzelany, Hockey sobre patines: Gonzalo Romero, Judo: Agustín Gil, Karate: Diego Ojeda, Lucha: Agustín Destribats, Motociclismo: Joaquín Poli, Natación: Macarena Ceballos, Pádel: Franco Stupaczuk, Patín: Ken Kuwada, Pato: Tomás Heally, Pelota: Facundo Andreasen, Pentatlón moderno: Severo Lima, Pesas: Luz Casadevall, Polo: Adolfo “Poroto” Cambiaso (nieto), Racquetball: Valeria Centellas, Remo: Sonia Baluzzo, Rugby: Emiliano Boffelli, Softbol: Huemul Mata, Squash: Leandro Romiglio, Surf: Santiago Muñiz, Taekwondo: Lucas Guzmán, Taekwondo ITF: Sabrina Mai, Tenis: Francisco Cerúndolo, Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Tiro: Federico Gil, Tiro al vuelo: Matías Sinatra, Triatlón: Luciano Taccone, Turf: Francisco Goncalves, Vóleibol: Agustín Loser,Yachting: Luciana Cardozoi.

Deportes adaptados

Entonces dialogamos con José María Valladares, Presidente del COPAR, Comité Paralímpico Argentino

https://www.youtube.com/watch?v=5z0GSuf2iBs

Natación: Iñaqui Basilof, Atletismo: Antonella Ruiz Díaz, Básquetbol: Silvia Linari, Canotaje: Ariel Atamañuk, Ciclismo: Micaela Barroso-María José Quiroga, Fútbol: Ángel Deldo, quien fue ovacionado al recibir su Olimpia de Plata y dijo que en sí su logro es del plantel de Los Murciélagos, Judo: Rocío Ledesma, Remo: Luis Alberto Salas, Taekwondo: Juan Samorano, Tenis de mesa: Giselle Muñoz.

También hubo MENCIONES ESPECIALES:

A LAS LEONAS, porque ganaron en el 2002 el Mundial en Perth, Australia, cuando le ganaron por 4 a 3 a Holanda. Y no podía faltar el diálogo, exclusivo también con Inés Arrondo, antes Leona y hoy Secretaria de Deportes de La Nación:

https://www.youtube.com/watch?v=GFXU-iNa4Q4

Al Equipo de Vóley que obtuvo el tercer puesto en la Copa del Mundo de vóleibol de 1982 (y luego el bronce en Seúl en 1988)

A los deportistas que estuvieron hace 40 años en Nuestras Islas Malvinas: Ever Mariena (triatlón); Rubén Carballo (boxeo); Gabriel Massei (automovilismo); Luis Escudero (fútbol); Omar De Felippe (fútbol) y Raúl Ronco (ajedrez).

Al plantel de San Lorenzo campeón invicto en 1972.

Y a Francisco “Pancho” Sá como el futbolista con más Copa Libertadores obtenida con 6 en total (Cuatro con Independiente y dos con Boca).

Y… Dos broches de Oro: El primero: algo nuevo que fue una distinción especial: el Olimpia de Brillantes. Fue un momento de mucha emoción por parte de Gabriela SABATINI quien lo obtuvo en mérito a su trayectoria por haber sido la mejor tenista argentina de toda nuestra historia. Con la sonrisa que la caracteriza expresó que el deporte la hizo superarse y ser quién es, que era muy importante estar con su gente deportistas y periodistas ésa noche especial, que le estaba eternamente agradecida al tenis y que felicitaba a todos los premiados de ésa noche. Pero los invito a verla por ustedes mismos en dos vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=XKE6zLlz32c

Aquí habla el periodista eximio y consagradísimo Juan José Moro, quien otrora acompañó a Guillermo Vilas en las tantas clínicas que el marplatense dio en todo nuestro país.

https://www.youtube.com/watch?v=YnWjxnPU-rI

Y aquí es un momento muy emotivo, véanlo por ustedes mismos.

Y el segundo fue el cierre, esperadísimo, con el Olimpia de ORO ya que se realizó siendo las primeras horas de la madrugada del 22 de diciembre y aunque Lio estaba en Rosario y lo ganó él, merecidísimo ése premio y otros dos, fueron recibidos por Marcelo Achile (Vicepresidente de la AFA) quien reconoció además de a Lionel Messi, a Lionel Scaloni y a todo todo el cuerpo técnico por haber obtenido ( más en éste momento ) la Copa del Mundo al ganar Argentina el Campeonato Mundial de Qatar éste mágico año. Además dos partidazos que harán historia en la Historia de los Mundiales, contra Holanda y contra Francia. Así que bueno, súper feliz lo tenemos en exclusiva en éste diálogo para nuestro medio:

https://www.youtube.com/watch?v=4-hjOkOpTZY

Aquí recibe el premio.

https://www.youtube.com/watch?v=9XMZLP99ip8

(Aquí dialoga con nosotros, imperdible!)

Así que hoy con Orgullo podemos decir que…. Bueno, ya hace casi dos meses que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!”

