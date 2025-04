Acuerdo con el FMI: el ‘Blindaje’ de Milei con devaluación de hasta 23%

El Gobierno anunció un nuevo régimen cambiario de bandas entre $1.000 y $1.400 por dólar. La banda máxima supone una devaluación del 23% que Milei/Caputo se negaban a conceder. Se levanta el cepo a cambio de US$15.000 millones del FMI.

Con el acuerdo con el FMI el Gobierno de Javier Milei consigue un primer desembolso durante 2025 de US$15.000 millones y se estima que en total contará con US$ 28.100 millones para defender la nueva banda cambiaria de entre $1.000 a $1.400 por dólar a partir del lunes 14/4 cuando se levante el cepo cambiario y todos puedan comprar dólares.

Los US$ 28.000 millones que tendrá el BCRA surgen de sumar los US$ 15.000 millones de «libre disponibilidad» del acuerdo con el FMI -esto significa que esos dólares se usarán para vender a quienes compren desde el lunes sin cepo y hasta los $1.400-; US$ 6.100 millones de otros organismos internacionales (BID, BIRF, entre otros); US$ 2.000 millones adicionales mediante una ampliación de la facilidad de repo con bancos internacionales y la renovación por USD 5.000 millones del tramo activado del swap con el Banco Central de China.

El Blindaje de Milei

Como con Fernando De la Rúa, el acuerdo con el FMI y el desembolso de fondos busca darle al Banco Central billetes verdes para vender en el mercado y sostener el tipo de cambio que ahora pretende el Gobierno de un máximo de $1.400.

El comunicado oficial del BCRA admite esto cuando dice que este respaldo financiero permite levantar el cepo cambiario sin disrupciones, eliminando las restricciones a la compra de dólares para personas humanas y flexibilizando el comercio exterior, aunque se mantendrá el dólar turista.

Luis Caputo y Santiago Bausili en conferencia de prensa

Al final hicieron una devaluación

Poner bandas cambiarias y liberar el cepo significa que el Gobierno de Milei/Caputo abandonan el valor único oficial del dólar para hacer una devaluación de hasta 23%, un porcentaje similar al que devaluó Milei en diciembre de 2023 cuando asumió la presidencia y tras lo cual disparó la inflación de hasta el 25% al mes siguiente.

Nadie espera que en las bandas móviles el dólar caiga a los $1.000 cuando el dólar blue cerró este viernes a $1375, muy cerca del techo de $1.400 de la banda, lo que implica que el gobierno acepta que el dólar se vaya hasta ese valor para vender reserbas del BCRA, además las bandas son ajustables 1% mensual.

Las bandas de flotación son una admisión, finalmente, de que el dólar estaba atrasado y que el Fondo Monetario Internacional exigía una devaluación de la moneda para aprobar el acuerdo y darle los fondos a Milei.

Quedan muchas dudas a futuro: ¿el BCRA podrá mantener el dólar a $1.400 desde el lunes? ¿cuánto aguantarán los US$15.000 del FMI y cuándo llegarán? ¿no es arriesgado liberar el cepo en medio de la crisis mundial por los aranceles y cuando los capitales se retiran de los países emergentes? ¿la suba del dólar no impulsará más la inflación que ya en marzo subió a un alarmente 3,7%?