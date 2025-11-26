Además de Essen, alertan por despidos en Corven Amortiguadores y en Corven Moto

Desde el gremio UOM atribuyen los despidos en Essen a la apertura indiscriminada de las importaciones y afirman que hay 30 cesantías en Corven Amortiguadores y otras 120 en Corven Moto

Diego Olave, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, en declaraciones a radio Splendid este miércoles puntualizó que “en los últimos seis meses, además de 34 despidos en Essen, también tuvimos 30 bajas en Corven Amortiguadores, y en Corven Moto donde trabajan 700 trabajadores tuvimos unas 120 bajas”.

Reconoció que en conversaciones con empresarios estos les están anticipando que, ante la libre importación, la situación va a llevar a que “en vez de fabricar en muchas fábricas se dediquen a ensamblar piezas importadas, y esto va a generar muchísimo desempleo”.

Olave afirmo que esto es consecuencia de "una gestión de desindustrialización del Gobierno" y recalcó que el sector metalúrgico "es el segundo más golpeado después de la construcción".

Remarcó que Venado Tuerto es “una ciudad de 100.000 habitantes, con un parque industrial importantísimo, pero todos los rubros están en la misma situación, por lo cual cuando un trabajador que se queda sin empleo después le cuesta conseguir una salida este laboral”.

Con información de agencia Infogremiales