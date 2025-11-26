La fábrica de ollas Essen terminó admitiendo los despidos de trabajadores

Essen admitió que despidió a unos 29 trabajadores entre directos e indirectos por la caída de la demanda.

La fábrica de ollas y sartenes Essen confirmó que despidió cerca de 29 trabajadores a causa de la caída de la demanda que obligó a recortar planes de producción.

Asimismo, Essen negó que sustituya su oferta de productos por elementos importados desde China.

“En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual”, señaló la empresa.

Asimismo, sostuvo que “estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda”.

Sin importación

Essen aclaró que “no ha importado ningún producto terminado que reemplace a los fabricados con la tecnología instalada en su planta de Venado Tuerto”, según consignó en un comunicado.

Essen indicó: “La apertura reciente del mercado argentino permitió ampliar su capacidad de innovación a través de nuevos productos que la compañía idea y diseña en Argentina, pero cuya fabricación se realiza en el exterior debido a que la tecnología necesaria para producirlos no existe localmente”.

“Estos desarrollos, realizados junto a proveedores internacionales, complementan la línea principal sin reemplazar la producción nacional”, añadió.

Dentro de estos productos importados, el rubro cacerolas —para el cual no existe tecnología de fabricación en el país— representó en 2025 sólo el 1,9% de las ventas.

La empresa agregó que “exporta el 30% de la producción de Venado Tuerto a sus filiales propias en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México” y ratificó que “el plan de expansión regional continúa avanzando”.

Con información de agencia NA