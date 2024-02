Adorni afirmó no convocarán a los gobernadores porque “el diálogo está abierto”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este jueves que el Gobierno no convocará a los gobernadores a reuniones específicas para analizar las distintas reformas fiscales que estaban incluidas en la llamada ley “Bases”, cuyo debate en particular fracasó días atrás en la Cámara de Diputados, y aseguró que “el diálogo” con los mandatarios provinciales “está abierto”.

“Nosotros tenemos diálogo abierto con cada uno de los gobernadores que quiera dialogar con el Gobierno”, respondió Adorni durante la habitual conferencia de prensa llevada a cabo en la mañana de este jueves en Casa Rosada.

El funcionario recordó que el Ejecutivo decidió en su momento retirar del texto original del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” a cambio de que la normativa fuera aprobada en Diputados.

“El acuerdo original era quitar el capítulo fiscal de la ley para aprobarla. Eso no se cumplió, por lo tanto se verá cuál es la decisión que se toma en relación a cómo avanzará el tratamiento legislativo” del proyecto, explicó Adorni.

El vocero presidencial reiteró que, en principio, el Gobierno no convocará a ningún gobernador porque “el diálogo está abierto de manera permanente, especialmente con el ministro del Interior, Guillermo Francos”.

Adorni, además, informó que el presidente Javier Milei “no va a extender el período de sesiones extraordinarias” en el Congreso para, eventualmente, retomar el tratamiento de la llamada ley “Bases”.

El vocero presidencial, por su parte, expresó que “por ahora” no habrá otros cambios en el gabinete tras las salidas días atrás de Flavia Royon, al frente de la Secretaría de Minería, y de Osvaldo Giordano, quien se desempeñaba como director de la Anses.

“Por ahora no hay cambios definidos en el gabinete”, comentó Adorni, y señaló que las renuncias de Royon y Giordano, ambas solicitadas públicamente por el presidente Milei, estuvieron relacionadas con “cuestiones de gestión”.

“Cada vez que haya un funcionario de cualquier línea que no esté alineado con los objetivos del Gobierno es lógico, razonable y entendible que el Presidente tome la decisión de reemplazarlos. Me puede pasar a mí si el Presidente considera que no estoy alineado con el camino” tomado por la gestión, indicó.

Acerca de cuándo el Gobierno anunciaría a los reemplazantes de Giordano y Royon, el portavoz indicó que será “en breve”, y mencionó que al frente de la Anses sería designada una persona de perfil “estrictamente técnico”.

Por su parte, Adorni consideró que hasta el momento “fue absolutamente exitoso” el protocolo de seguridad implementado ante cada protesta llevada a cabo en contra del Gobierno.

“Hemos visto un mayor nivel del orden público. El éxito del protocolo no requiere de demasiada discusión”, opinó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concurrió el miércoles a los tribunales federales de Retiro para respaldar la aplicación del llamado “protocolo de orden público” en una audiencia convocada por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de un habeas corpus que tramita a pedido de organizaciones de izquierda.

Con información de la agencia Télam