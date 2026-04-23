Adorni festejó el fallo a favor de la reformal laboral: “Intentaron frenarla, no lo lograron”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró este jueves en sus redes el fallo de la Cámara del Trabajo que revocó la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral: “Intentaron frenarla: no lo lograron”, destacó.

“La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la ley de Modernización Laboral. Fin.”, cerró su mensaje el funcionario, en medio de las investigaciones de la que es objeto por presunto enriquecimiento ílicto.

El propio presidente Javier Milei también hizo lo propio en X: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país», escribió.

La decisión de la Sala VIII del tribunal restableció la vigencia de los puntos clave que habían sido frenados anteriormente por un fallo de primera instancia.

Con información de la agencia Noticias Argentinas