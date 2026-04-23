El Gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

La decisión se tomó de manera arbitraria y no hubo comunicación formal para notificar la decisión que tomó el mandatario en horas de la noche del miércoles, a su regreso de la gira de Israel.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el argumenta informal que ensayaron desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari.

Durante la mañana del miércoles, el titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, denunció a dos periodistas por presunto “espionaje” e inició acciones legales por el tema.

Tras enterarse de lo sucedido, el libertario desde Israel, se expidió con violencia sobre el tema: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.

Días atrás, el oficialismo le prohibió el ingreso durante varios días a un grupo de peridiostas porque consideró que participaron de una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.

En la mañana de este jueves, en la previa a la reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, celebró la decisión a través de sus redes sociales.

A raíz de las restricciones, la prensa acreditada se dio cita en un reconocido café del centro porteño ubicado a pocos pasos de Plaza de Mayo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas