POLÍTICA 

El Gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

El Gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

El Gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

La decisión se tomó de manera arbitraria y no hubo comunicación formal para notificar la decisión que tomó el mandatario en horas de la noche del miércoles, a su regreso de la gira de Israel.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el argumenta informal que ensayaron desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari.

Durante la mañana del miércoles, el titular de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, denunció a dos periodistas por presunto “espionaje” e inició acciones legales por el tema.

Tras enterarse de lo sucedido, el libertario desde Israel, se expidió con violencia sobre el tema: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.

Días atrás, el oficialismo le prohibió el ingreso durante varios días a un grupo de peridiostas porque consideró que participaron de una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.

En la mañana de este jueves, en la previa a la reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, celebró la decisión a través de sus redes sociales.

A raíz de las restricciones, la prensa acreditada se dio cita en un reconocido café del centro porteño ubicado a pocos pasos de Plaza de Mayo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.