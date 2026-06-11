Se trata de Emood SRL. Tiene 159 cheques rechazados por $1.300 millones y deudas bancarias. Entró en crisis por la caída de la actividad y las importaciones. Operaba a través de Mercado Libre.

El comercio electrónico empieza a verse afectado por la crisis generada entre la recesión económica y la caída del consumo interno sumado a las importaciones indiscriminadas. En ese contexto, Emood SRL, una de las principales compañías dedicadas al e-commerce que opera de forma masiva a través de Mercado Libre, marketplaces privados y portales de financiamiento bancario, ingresó formalmente en concurso preventivo de acreedores.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 19, bajo el expediente judicial «Emood SRL s/ Concurso Preventivo». De acuerdo con las constancias de la causa, la firma realizó su presentación el pasado 4 de mayo y las autoridades judiciales fijaron el 15 de julio de 2026 como fecha límite para que los acreedores realicen la verificación de sus créditos.

Situación calamitosa

La situación de colapso de la empresa es contundente: acumula 159 cheques rechazados por un monto exacto de $1.300 millones, un pasivo impositivo con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de más de $41,9 millones por el Impuesto a las Ganancias, y cientos de denuncias de usuarios por incumplimiento de entregas.

Emood SRL inició sus actividades en septiembre de 2020 con un perfil netamente corporativo, dedicándose a brindar soporte integral de e-commerce, administración de publicaciones y coordinación logística para terceras marcas que buscaban insertarse en el ecosistema digital. Sin embargo, entre finales de 2021 y comienzos de 2022, la compañía modificó de raíz su matriz operativa y pasó a actuar como un retailer digital directo.

Bajo este nuevo esquema, la firma selló alianzas para vender electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar en los portales más importantes del país, tales como Mercado Libre, Frávega, Carrefour, Megatone y On City. Asimismo, se convirtió en un proveedor clave de las plataformas virtuales de las entidades financieras, operando en Provincia Compras, Tienda BNA, ICBC Mall y Tienda Galicia.

Para maximizar sus márgenes, la empresa combinó las ventas tradicionales con el formato de dropshipping, una modalidad comercial donde ofrecía y cobraba productos de alta gama sin poseer stock físico propio en sus galpones, realizando la compra al fabricante mayorista recién cuando la transacción con el cliente final ya estaba consolidada.

Las razones de la quiebra virtual: deudas bancarias y ahogo financiero

En los fundamentos presentados ante el juez comercial, la gerencia de Emood SRL asoció su estrangulamiento financiero a variables macroeconómicas directas. Señaló el impacto negativo de la libre apertura de importaciones de artículos electrónicos, que presionó los precios a la baja, sumado a una fuerte contracción del consumo en los hogares. A esto se acopló la decisión del sistema financiero de reducir los márgenes de descubierto y cerrar las líneas de crédito bancario.

Los registros oficiales de la empresa detallan que las deudas más abultadas de la firma se concentran con la banca pública y privada:

Banco Nación: $1.144,9 millones

$1.144,9 millones Banco Provincia: $468,5 millones

$468,5 millones Banco Galicia: $334,3 millones

El pasivo se extiende además a compromisos con el ICBC, Patagonia, Macro, Columbia, Argenpymes SGR y la propia firma Mercado Libre. La crisis operativa se aceleró de manera definitiva a comienzos de este año, cuando la empresa proveedora de tecnología Novatech Solutions SA le inició un pedido de quiebra por falta de pago, obligando a Emood SRL a solicitar la protección del concurso preventivo.

Ante el riesgo de una parálisis total, la firma solicitó medidas cautelares urgentes para evitar el bloqueo judicial de sus cuentas bancarias y exigió que las plataformas de e-commerce y marketplaces bancarios se abstengan de suspender sus cuentas de venta o retener el flujo de fondos de las operaciones en curso.

Clientes rehenes y un sector en retroceso

De forma paralela al descalabro financiero, Emood arrastra una severa crisis de reputación corporativa que afectó de forma directa a los consumidores. La firma ostenta una calificación de apenas 1,4 sobre 5 estrellas en las reseñas de Google, acumulando denuncias por productos que jamás llegaron a destino, demoras extremas en los fletes, falta de respuestas en los canales de atención postventa y demoras para procesar los reintegros de dinero. Muchos de los damnificados denunciaron que realizaron las transacciones creyendo que le compraban directamente a portales oficiales como Provincia Compras o Tienda BNA, desconociendo que la firma concursada era la verdadera encargada de canalizar el stock.

El escenario en el que se inscribe este concurso preventivo refleja el agotamiento del mercado de electrodomésticos y tecnología. De acuerdo con los indicadores difundidos por el INDEC, durante el primer trimestre del año las ventas totales del sector sumaron $1,17 billones, reflejando una caída nominal interanual del 12,4%. Si se contrasta este indicador con la inflación registrada en el mismo período, que se ubicó en el 9,4%, el retroceso en términos reales resulta dramático.

El desplome golpeó con fuerza a los rubros de climatización, telefonía celular, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos. El canal virtual no fue la excepción a la regla: las ventas online, que representan el 15,6% del total del negocio del retail, se derrumbaron un 22% interanual.

Con información de agencia MundoGremial