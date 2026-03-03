Advierten que hay una ‘desocupación encubierta’ que afecta al 13,8% de los argentinos

Se trata de un índice de desempleo ampliado que identifica a quienes buscan más trabajo, a quienes han trabajado ninguna o muy pocas horas la última semana (desocupados o subocupados) y a quienes trabajaron en actividades desprotegidas y de alta precariedad.

La tasa de desocupación se situó en el 6,6% en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo a la información difundida por el INDEC. Sin embargo, el desempleo encubierto, un indicador desarrollado por el Instituto Argentina Grande (IAG), llegó a representar el 13,8% de la población económicamente activa (personas que trabajan o buscan trabajo), lo que muestra la existencia de un “desempleo blue”

La proliferación de la dinámica del “autoempleo” permite que actualmente en nuestro país abunden trabajos de mala calidad y de poco requerimiento horario que hacen que muchas personas no sean identificadas como “desocupadas”, pero que, de todas formas, presionen sobre el mercado de trabajo y tengan una inserción laboral frágil, inestable y de ingresos insuficientes.

Indicador insuficiente

Así las cosas, la tasa de desempleo tradicional se vuelve un indicador insuficiente para medir la presión sobre el mercado laboral. Existe en nuestro país un “desempleo blue”, señalan.

Basándose en los microdatos de la EPH, el IAG que agrupa a equipos técnicos liderados por Gabriel Katopodis, identifica en lo que resulta un desempleo ampliado a quienes (1) buscan trabajar más horas; (2) han trabajado ninguna o muy pocas horas la última semana (son desocupados o subocupados); (3) las horas que trabajaron fueron en una actividad desprotegida y de alta precariedad.

Queda expuesto que aquellas personas que trabajan pocas horas en empleos precarios (“changas”, trabajos en aplicaciones, etc.) mientras buscan otros trabajos son cada vez más.

Del desempleo al subempleo

De esta forma, al desempleo del 6,6% se suma el desempleo ampliado, que sumó un 7,2 por ciento, totalizando un 13,8 por ciento de desempleo encubierto, o desempleo blue.

¿Entre quiénes viene creciendo más el fenómeno de este “desempleo blue”? En línea con el aumento de la precarización, se vio un crecimiento marcado entre las personas de 66 años o más (+34,1% en un año). La comparación contra el tercer trimestre de 2023 es aún peor: los jubilados en situación de desempleo encubierto se multiplicaron por 2,5 en dos años.

Con información de agencia Infogremiales